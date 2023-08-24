أمريكية تطرد ابن أخيها من حفل زفافها لسبب غريب!

وكالات / سما /

تشهد العديد من حفلات الزفاف مواقف بعضها يتصف بالكوميديا وبعضها الآخر بالغرابة ولكن هذه المواقف تصبح فيما بعد حديث العائلة لفترة طويلة وربما تصل لحديث مواقع التواصل الإجتماعى والصحف أيضاً، مثلما حدث مع عروس أمريكية لم يذكر اسمها التقرير، وتبلغ من العمر 26 عامًا، والعريس، 28 عامًا، حيث حدث موقف تسبب في إثارة الخلافات بين الزوجين أدى إلى خصام بينهما، وفقاً لما ذكره موقع صحيفة "مترو" البريطانية.

دفع الموقف العريس الأمريكى للتحدث عن الحدث الذى أدى للخلاف بينه وبين زوجته فى ليلة زفافهما، حيث كتب على موقع "Reddit" الأمريكى :"حفل الزفاف كان "مذهلاً" وكانت زوجتي صارمة للغاية فيما يتعلق بحقيقة عدم السماح لأي مدعو بارتداء اللون الأبيض، وهو أمر مفهوم لأنه خاص بالأناث، وكان استقبال المدعوين يسير على ما يرام أيضًا، لكن لاحظت زوجتي وهى تسير نحو الحمام وتشعر بالغضب الشديد وأغلقت باب الحمام عليها وأخذت أطرق عليها الباب لتفتحه ووجدتها جالسة على الأرض والماسكارا تسيل على خديها".

وعندما سألتها عن السبب، قالت إنها منزعجة لأن أحد أبناء أخيها كان يرتدي بنطال جينز أبيض وربطة عنق بيضاء.

وتابع العريس: "قلت لنفسي على الفور كيف كانت تبالغ في رد فعلها لأنه طفل يبلغ من العمر ست سنوات ولم يكن لديه أي فكرة أنه لا يمكنه ارتداء اللون الأبيض في حفل زفاف".

وتابع :"أخبرتها أنها تبالغ في رد فعلها، وقلت لها إنها يجب أن تذهب للاستمتاع بالحفل وتنسى الأمر برمته. وفي النهاية، أرسلت رسالة نصية إلى أختها لتأتي إلى الحمام وتصلح مكياجها، حتى تتمكن من العودة للخارج وقضاء ليلة سعيدة.".

واعتقد العريس أن كل شيء كان على ما يرام لفترة من الوقت، ورأى عروسه تتحدث إلى، والدة الطفل الذي كان يرتدي اللون الأبيض، وبعد حوالي ساعة سحبت والدة الطفل العريس جانبا ووبخته بسبب سلوك زوجته". وقالت له إن زوجتك طلبت منى ومن ابنى المغادرة ما لم يغير له ملابسه.

وتابع العريس "لم يكن هذا أمرًا مقبولًا بالنسبة لي، لذلك طلبت من زوجتي التحدث وشرح كل ما قالته لي أختي "والتي هي في نفس الوقت والدة الطفل ابن شقيق الزوجة " قالت زوجتي إنها على حق تمامًا فيما طلبته، وأخبرتها أنها إذا طردت عائلتي، فسوف أغادر بكل سرور أيضًا.

"بدأت زوجتي في البكاء مرة أخرى وتقول إن هذا هو يومها، ولا تريد أن يفسده ابن أخيها. لقد أغضبني هذا لأنني اكتفيت من تدمير يومنا بسبب شيء سخيف".

وانهى الزوج المنشور بقول إن العروس تقيم مع والدتها منذ حفل زفافها، ولم يتحدثا مرة واحدة، وكتب: "تواصلت والدتها معي هذا الصباح وقالت إنني يجب أن أعتذر للعروس ولكنى حقًا لا أعتقد أنني مخطئ هنا، فما رأيك؟"

ردود فعل متباينة على منشور الزوج

وكانت الردود على منشور العريس متباينة، حيث قال أحد المعلقين: "ألقِ نظرة فاحصة على كيفية تعاملها مع المشكلة لأن هذه ستكون حياتك"، وقال آخر "إنه وقت مبكر بما فيه الكفاية لإلغاء الزواج.. فكر في الأمر، وكتب شخص آخر: "كان رد فعلها متطرفًا حقًا، ولا أستطيع أن أفهم سبب أهمية ما كان يرتديه الطفل".