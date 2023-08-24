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مطعم صيني يدلل زبائنه "الأوفياء" بطريقة غريبة

الخميس 24 أغسطس 2023 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مطعم صيني يدلل زبائنه "الأوفياء" بطريقة غريبة



وكالات / سما /

في تجربة مثيرة بأحد مطاعم الصين الشهيرة، أضاف القائمون على المطعم خدمة جديدة للعملاء "الأوفياء" الذين يرغبون في التخلص من رائحة الطعام من شعرهم بعد تناول الوجبات.

الخدمة التي يقدمها مطعم "هايديلاو" تقوم على غسل شعر العملاء بعد تناول الطعام بصالون ينافس صالونات الشعر الاحترافية.

والتجربة متاحة فقط للعملاء "الأوفياء" الذين جمعوا نقاط "عملات لاو"، حيث أن كل يوان يتم إنفاقه في المطعم سيقابله عملة لاو واحدة، وللحصول على الخدمة يجب أن تكون قد جمعت 200 منها.

وتُظهر صور التي تمت مشاركتها على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية أن مرافق غسيل الشعر في المطعم تنافس تلك الموجودة في صالونات الشعر الاحترافية، واستنادا إلى شهادات الأشخاص الذين جربوا الخدمة بالفعل، فإنها تستحق حقا سعرها.

ويتوفر للعملاء مجموعة متنوعة من الشامبو للاستمتاع بتدليك مريح للرأس.

نظرا لأن الخدمة في مرحلة الاختبار، لم يتم تسويقها على الإطلاق، لذلك لم يكن هناك الكثير من المتقدمين.

ومع ذلك، بعد انتشار صور صالون تصفيف الشعر الخاص بالمطعم، بدأ بالفعل في تلقي طلبات الحجز.

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