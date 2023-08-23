أعراض متغير فيروس كورونا "إيريس"

وكالات / سما /

بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن إصابة حالتين فى مصر بمتغير كورونا الجديد "إيريس" أو EG.5، الملقب بإيريس، نتعرف في هذا التقرير على أبرز أعراض الإصابة بمتغير إيريس، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هي التغييرات التي نلاحظها في أعراض متغير إيريس لكورونا؟​

حتى الآن، لم يُلاحظ أي تغيير جديد في نوع ونمط أعراض فيروس كورونا، ومع ذلك، يحث خبراء الصحة الناس على الاهتمام بالأعراض الشائعة لفيروس كورونا واختبار أنفسهم واتخاذ الاحتياطات اللازمة في أقرب وقت ممكن.

ما هي أعراض متغير إيريس لفيروس كورونا التي يجب الحذر منها؟​

قال خبراء الصحة إن نمط أعراض فيروس كورونا يشبه الأعراض التي ظهرت خلال السلالات السابقة.

حتى الآن، يبدو أن إيريس "هو نفسه من حيث الأعراض"، كما يقول توماس روسو، أستاذ ورئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بوفالو في نيويورك، أن الأعراض الشائعة التي يجب توخي الحذر بشأنها هي الحمى أو القشعريرة، والسعال، وضيق في التنفس أو صعوبة في التنفس، والتعب، وآلام في العضلات أو الجسم، والصداع، وفقدان جديد للذوق أو الرائحة، والتهاب الحلق، واحتقان أو سيلان الأنف، والغثيان أو القيء و إسهال.

عدوى الجهاز التنفسي العلوي شائعة هذه الأيام

سيعاني معظم الأشخاص من عدوى الجهاز التنفسي العلوي، لكن بعض الأشخاص سيصابون بمرض أكثر خطورة، وهو عدوى الجهاز التنفسي السفلي. وبعض الأشخاص يصابون بأعراض غير الجهاز التنفسي، مثل الإسهال.

علاوة على الإصابة بالعين الوردية أو التهاب الملتحمة، وقال الخبراء إن فقدان حاستي التذوق والشم، الذي شوهد خلال موجات العدوى السابقة لكورونا، من غير المرجح أن يحدث أثناء العدوى التي يسببها إيريس.

تم تقييم المخاطر على الصحة العامة التي يشكلها EG.5 على أنها منخفضة على المستوى العالمي

وفي بيان حديث، قالت منظمة الصحة العالمية إن متغير EG.5 قيد التقييم وأن المخاطر الصحية التي يشكلها منخفضة.

وكانت قد أضافت البديل إلى قائمة "البديل تحت المراقبة" في يوليو. EG.5 هو سلالة سليل XBB. 1.9.2. "يحمل EG.5 طفرة إضافية من الأحماض الأمينية F456L في بروتين السنبلة مقارنةً بالمتغير الفرعي الأصلي XBB.1.9.2 وXBB.1.5. ضمن سلالة EG.5، يحتوي المتغير الفرعي EG.5.1 على طفرة سبايك إضافية Q52H ويمثل وقالت منظمة الصحة العالمية: "88% من التسلسلات المتاحة لـ EG.5 وسلالاته المنحدرة".

تمت إضافة BA.2.86 إلى قائمة "المتغير تحت المراقبة"

تمت إضافة BA.2.86، الذي تم تحديده لأول مرة في الدنمارك وإسرائيل، إلى قائمة المتغيرات الخاضعة للرصد لدى منظمة الصحة العالمية.

وكانت ماريا فان كيرخوف، القائدة الفنية للاستجابة لكوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، قد غردت حول هذا البديل.

وقالت خيرخوف في تغريدتها إن المعلومات المتوفرة حاليًا حول هذا المتغير أقل جدًا، لكن العدد الكبير من الطفرات التي يحملها يحتاج إلى مراقبة أوثق.