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واتساب تتيح إنشاء مجموعات دون تسميتها

الخميس 24 أغسطس 2023 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
واتساب تتيح إنشاء مجموعات دون تسميتها



وكالات / سما /

أتاحت واتساب للمستخدمين إنشاء مجموعات عبر تطبيق المراسلة الفورية دون الحاجة إلى تسميتها.

وتساعد هذه الميزة المستخدمين في إنشاء مجموعة، حتى لو لم يقرروا موضوعها بعد أو يحتاجون إلى إنشاء مجموعة بسرعة.

وعلى عكس مجموعة واتساب التقليدية التي يمكنها استيعاب ما يصل إلى 1024 مشاركًا، ستقتصر المجموعات غير المسماة تقتصر على ستة مشاركين.

وتشير الشركة إلى أنها تسمي هذه المجموعات بشكل ديناميكي بناءً على المستخدمين المضافين إلى المجموعة، حيث يظهر اسم المجموعة بشكل مختلف لكل مشارك، وذلك اعتمادًا على كيفية حفظ جهات الاتصال عبر هاتفه.

وأوضح التطبيق، أن رقم هاتفك يكون مرئيًا في اسم المجموعة في حال انضممت إلى مجموعة غير مسماة مع أشخاص لم يحفظوا رقم هاتفك ضمن جهات اتصالهم.

ويشير هذا إلى أن الميزة تستهدف على الأرجح الأصدقاء والعائلة الذين يعرفون بعضهم بعضًا.

وتخطط الشركة لطرح الميزة الجديدة عالميًا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عبر أنظمة أندرويد والويب و iOS و macOS.

وفي حين أنها ميزة بسيطة، إلا أن عدم الاضطرار إلى تسمية كل دردشة جماعية هو أمر مفيد في الأوقات التي ترسل فيها رسائل جماعية لأحداث لمرة واحدة.

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