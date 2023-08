فيس بوك تطرح "التشفير الشامل" لرسائل ماسنجر لحماية المستخدمين

وكالات / سما /

تخطط ميتا الشركة الأم لفيس بوك، طرح ميزة "التشفير الافتراضى الشامل" لخدمة ماسنجر بحلول نهاية هذا العام، حسبما أكدت الشركة فى منشور على مدونة الرسمية لها.

وقالت الشركة: "بدءًا من اليوم ستتم ترقية محادثات الملايين من الأشخاص على ماسنجر إلى معايير تشفير أقوى كجزء من اختبار التشفير المستمر (E2EE)"، "نحن نسير على الطريق الصحيح لإطلاق E2EE الافتراضى للأصدقاء والمحادثات العائلية على Messenger بحلول نهاية العام."

وأكدت Meta لأول مرة على هذا الالتزام فى رسالة أرسلتها إلى منظمة Fight for the Future فى وقت سابق من هذا الشهر، والتى اطلعت عليها The Verge، ردًا على حملة مؤيدة للتشفير أطلقتها مجموعة الحقوق الرقمية العام الماضي.

وفى الرسالة، قال نائب مسؤول الخصوصية فى ميتا "روب شيرمان" : "إن إضافة الطبقة الإضافية يتم اختبارها حاليًا فى محادثات Messenger وInstagram، و يمكن لمستخدمى Messenger بالفعل تشفير الرسائل ولكن يجب عليهم الاشتراك فى الخدمة لأنها لا تكون قيد التشغيل افتراضيًا".

وكتب شيرمان: "نحن ملتزمون بتفعيل التشفير الافتراضى الشامل للمحادثات الخاصة على Messenger فى عام 2023، وبعد ذلك بوقت قصير على Instagram"، وأضاف "يعد التشفير الشامل أفضل تقنية لدينا اليوم لحماية رسائل الأشخاص، ونرى أيضًا أنه سبب مهم قد يجعل الأشخاص يختارون استخدام منتجاتنا بدلاً من منتجات المنافسين.

وردت مجموعات الشرطة على المنصات التى تقوم بتشغيل الرسائل المشفرة بشكل افتراضى لأنها تخلق عقبات جديدة أمام إنفاذ القانون للحصول على أدلة على النشاط الإجرامي، كما هدد التشريع الفيدرالى أيضًا باعتماد التشفير على مستوى الصناعة، و جادلت جماعات الحقوق المدنية بأن قانون EARN IT الذى وضعه السيناتور ليندسى جراهام (الجمهورى عن ولاية ساوث كارولينا) يمكن أن يسهل مقاضاة المنصات لتقديم خدمات التشفير لأنه يمكن استخدامها لإرسال واستقبال مواد الاعتداء الجنسى على الأطفال.

وصرح شيرمان لـ Fight for the Future أن مرحلة الاختبار استغرقت وقتًا أطول من المتوقع، وكتب أن Meta كافحت لنقل الرسائل المباشرة إلى خوادم قادرة على التعامل مع حركة المرور المشفرة من طرف إلى طرف ويجب إعادة بناء عدد من ميزات المنتج قبل بدء تشغيل الخدمة.

وتمكن مستخدمو Messenger من الاشتراك فى تشفير الرسائل المباشرة الخاصة بهم بدءًا من يناير 2022، وبدأت ميتا فى اختبار تشغيله افتراضيًا فى أغسطس من ذلك العام واستمر فى اختباره منذ ذلك الحين.