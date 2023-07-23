وزارة الاقتصاد تحذر من تناول حمص سلطات العثماني بسبب تلوثه

رام الله / سما /

حذرت دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني، الجمهور الفلسطيني، من تناول حمص سلطات العثماني، لاحتواءه على بكتيريا خطرة.

وقال مدير عام دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الوطني إبراهيم القاضي:" منذ اللحظة التي سمعنا فيها بوجود هذا التلوث، من وسائل اعلام إسرائيلية، تم اصدار التعليمات لطواقم ومفتشي وزارة الاقتصاد لسحب هذه المنتجات من السوق الفلسطيني، وبشكل فوري، كونها تحتوي على بكتيريا خطرة، اضافة الى اتخاذ اجراءات صارمة بحق العثماني للسلطات، كونه لم يلتزم بتعليمات القانون الفلسطيني".

ولم تكلف سلطات العثماني، نفسها بالاعتذار من المستهلك الفلسطيني، والطلب منه عدم تناول منتجها من الحمص لاحتواءه بكتيريا خطرة، واكتفت بنشر تحذيرها على موقع وزارة الصحة الاسرائيلية باللغة العبرية، مع اعتذارها للمجتمع الإسرائيلي،

وفي هذا السياق، أكد القاضي، بان وزارة الاقتصاد لم تتلق اية تحذيرات او تنبيهات من سلطات العثماني، حول منتجيها من الحمص.

وقال:" سلطات العثماني، ليست الشركة الإسرائيلية الاولى التي لا تلتزم بالقانون الفلسطيني، وقد حظرنا بيع منتجات عدة شركات إسرائيلية في السوق الفلسطيني، بناء على ذلك، فهدفنا ومهمتنا هي حماية المستهلك الفلسطيني، والعثماني لم يقم بابلاغنا باي شيء عن هذا الموضوع، وقد وصلنا من خلال الاعلام العبري".

وأكد القاضي ، على ان وزارة الاقتصاد الوطني، لا تتهاون مع الذين يخالفون القانون، حتى لو اضطرت لمنع بيع منتجات اي شركة في السوق الفلسطيني تخالف القانون الفلسطيني.

وجاء في منشور نشرته وزارة الصحة الإسرائيلية باللغة العبرية على صفحتها على " تيليغرام" وجاء فيه:" تود شركة العثماني للسلطات المحدودة إعلام عملائها بأن الفحص الذي أجرته الشركة وجد بكتيريا Listeria monocytogenes في منتجات الحمص، وفيما يلي تفاصيل المنتجات المصابة بالبكتيريا:

اسم المنتج: سلطة حمص.

رقم الباركود: 7290006202185

تاريخ الإنتاج: 23.07.2023

تاريخ الاستخدام حتى: 06.09.2023

الوزن: 700 جرام.

إنتاج سلاتي العثماني.

اسم المنتج: سلطة الحمص للمصباح.

رقم الباركود: 7290006202116

تاريخ الإنتاج: 23.07.2023

تاريخ الاستخدام حتى: 06.09.2023

الوزن: 250 جرام.

إنتاج سلطة العثماني.

بكتيريا Listeria monocytogenes هي بكتيريا يمكن أن تسبب المرض لدى المجموعات السكانية المعرضة للخطر مثل أولئك الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي أو كبار السن أو تسبب الإجهاض عند النساء الحوامل.