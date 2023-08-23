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المجلس الثوري لحركة "فتح" يعقد مساء اليوم دورته الـ11

الخميس 24 أغسطس 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المجلس الثوري لحركة "فتح" يعقد مساء اليوم دورته الـ11



رام الله / سما /

يعقد المجلس الثوري لحركة "فتح" دورته الحادية عشرة، مساء اليوم الخميس، برئاسة الرئيس محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.

وسيلقي الرئيس عباس كلمة حول آخر التطورات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

وأكد عضو المجلس الثوري للحركة تيسير نصر الله، أن الدورة ستبحث في الأوضاع التنظيمية للحركة، وتصاعد عدوان الاحتلال، والتحركات الإقليمية والدولية للرئيس عباس لحشد الدعم للقضية الفلسطينية.

وقال نصر الله، "إن دورة المجلس الثوري ستبحث في وضع آليات تنفيذية لإجراء تغييرات في الوضع التنظيمي لحركة "فتح" ومفوضياتها، وعقد المؤتمر الثامن للحركة".

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