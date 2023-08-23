جبل المكبر في المجموعة الأولى لكأس الاتحاد الأسيوي

رام الله / سما /

أسفرت قرعة دور المجموعات لمنطقة الغرب في كأس الاتحاد الآسيوي، التي سحبت اليوم الخميس في مقر الاتحاد الآسيوي بالعاصمة الماليزية "كوالالمبور", عن تواجد فريق جبل المكبر في المجموعة الأولى.



ويلعب المكبر بجانب كل من العهد اللبناني, والفتوة السوري, والنهضة العُماني, إذ يتأهل أول كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل ثانٍ من المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي من البطولة.



وجاءت القرعة على النحو التالي:



- المجموعة الأولى: العهد اللبناني، والفتوة السوري، وجبل المكبر الفلسطيني، والنهضة العُماني.



- المجموعة الثانية: الوحدات الأردني، والكويت الكويتي، والكهرباء العراقي، وأهلي حلب السوري.



- المجموعة الثالثة: الزوراء العراقي، والرفاع البحريني، والنجمة اللبناني، والعربي الكويتي.