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خدمات البريج بطلا لسلة الناشئين في غزة

الخميس 24 أغسطس 2023 11:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خدمات البريج بطلا لسلة الناشئين في غزة



غزة / سما /

توج خدمات البريج بكأس الناشئين "مواليد 2005" لكرة السلة بالمحافظات الجنوبية، عقب فوزه الثمين على خدمات جباليا (58-51)، بصالة سعد صايل غرب غزة.

وحضر اللقاء خليل أبو شمالة نائب رئيس اتحاد كرة السلة بالمحافظات الجنوبية، وعدنان عيسى رئيس خدمات البريج، ويحيى خضر رئيس خدمات جباليا، وأعضاء الاتحاد أحمد حمدان ومحمد ريان، وجماهير غفيرة ملأت مدرجات الصالة.و

وجاءت نتائج الأرباع على الشكل التالي: (18-8)، و(10-14)، و(15-14)، و(15-15).

أدار اللقاء تحكيميا: الدولي سائد حميد، والدولي سعيد ضيا زاده، وموسى غنام، ومسجل جاد أغا، وميقاتي مباراة مروان حمد، وميقاتي 24 ثانية محمد سكيك.

 وسلم أبو شمالة وضيوفه كأس البطولة والميداليات الذهبية لخدمات البريج، فيما نال خدمات جباليا الميداليات الفضية.

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