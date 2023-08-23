أعداد غفيرة من أبناء الجالية الفلسطينية تحتشد دعما للاعب دويدار

بودابست / سما /

نجحت الجالية الفلسطينية في المجر بتأمين حضور ما يزيد عن 150 فلسطينيا، لتمتلئ المدرجات في الملعب الاولمبي في بودابست، وذلك دعما لممثل فلسطين في بطولة العالم لألعاب القوى محمد دويدار، الذي أبلى بلاء حسناً ومثل فلسطين خير تمثيل.



من جانبه، قال غالب محاريق رئيس الجالية الفلسطينية في المجر، بأن الجميع عمل جاهداً لتأمين اكبر عدد من التذاكر لضمان اوسع حضور من ابناء فلسطين وذلك لدعم وتشجيع اللاعب دويدار.

وقد احتشد العشرات من الاجانب المؤيدين للقضية ورفعوا اعلام فلسطين، جنبنا الى جنب اعضاء الهيئة الادارية للجالية، والطلبة الفلسطيين، اضافة لعدد من ابناء الجالية العربية.



يذكر ان الجالية الفلسطينية قد سجلت اكبر حضور من جماهير الدول المشاركة، حيث تزينت المدرجات بأعلام فلسطين التي وصل عددها لمائه علم. لم يقتصر دور الجالية الفلسطينية على دعم اللاعب الفلسطيني دويدار، بل استمر التشجيع ليشمل تشجيع ممثلي الدول العربية المشاركة مثل الجزائر وقطر وتونس والمغرب.