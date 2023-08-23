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مصرع اسرائيلي وإصابات بانهيار صخري قرب عين جدي في منطقة البحر الميت

الخميس 24 أغسطس 2023 10:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع اسرائيلي وإصابات بانهيار صخري قرب عين جدي في منطقة البحر الميت



القدس المحتلة / سما /

لقي شخص في الأربعينيات من عمره مصرعه، وأصيب آخرون، صباح اليوم الخميس، بانهيار صخري في المحمية الطبيعية "نحال دافيد" قرب عين جدي في منطقة البحر الميت.

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن شخصا توفي متأثرا بإصابته الحرجة في الانهيار الصخري قرب عين جدي.

وذكرت طواقم الإسعاف أن شخصا أصيب بجراح حرجة جدا توفي على إثرها، واثنان وصفت حالتهما بالمتوسطة، إلى جانب 7 حالات طفيفة، حصيلة الانهيار الصخري في عين جدي، حتى اللحظة.

وتلقت طواقم الإسعاف التابعة لـ "نجمة داوود الحمراء" بلاغا عن جرحى جراء انهيار صخور في محمية طبيعية قرب عين جدي، وعلى الفور هرعت طواقم الإسعاف إلى المكان وشرعت مع طواقم من سلطة الإطفاء والإنقاذ على تخليص العالقين وتقديم الإسعافات لعدد من الأشخاص.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن طواقم الإسعافات قدمت العلاجات الميدانية الأولية لرجل في حالة خطيرة وطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات، وصفت حالتها بالمتوسطة، إلى جانب 7 إصابات وصفت بالطفيفة.

ودفع بالمزيد من طواقم الإنقاذ والإسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم أيضا الاستعانة بمروحيات عسكرية، وكذلك قوات إضافية من نجمة داوود الحمراء لعملية الإنقاذ والإسعاف في موقع الانهيار الصخري.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب إن "مروحيات عسكرية برفقة قوات من الوحدة 669 وقوات طبية، توجهت إلى نحال دافيد في منطقة عين جدي للمساعدة في إنقاذ المحاصرين إثر الانهيار الصخري".

وعقب الانهيار الصخري وحفاظا على سلامة المسافرين والمتنزهين، أغلقت الشرطة شارع رقم 90 بمسار بالقرب من عين جدي بالاتجاهين، وطالبت الشرطة من جمهور السائقين عدم السفر إلى المكان، والبحث عن طرقات بديلة، حتى الانتهاء من معالجة حادث انهيار الصخور.

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