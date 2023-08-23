صفعة جديدة لهاري ماجواير في مانشستر يونايتد

وكالات / سما /

تلقى المُدافع المُخضرم هاري ماجواير، لاعب مانشستر يونايتد، صفعة جديدة من إدارة ناديه.

وكان المُدرب الهولندي إيريك تين هاج قد جرد ماجواير من شارة القيادة، واعتقد الكثيرون أن ذلك التصرف سيضع حداً لمسيرة اللاعب الإنجليزي في قلعة أولد ترافورد.

ويتمسك ماجواير من جانبه بالبقاء مع الشياطين الحُمر، ويُمني نفسه بالحصول على فرصة لإثبات نفسه من جديد داخل مسرح الأحلام.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ميرور البريطانية فإن تين هاج يرغب في تدعيم فريقه بمُدافعٍ جديد، وهو الأمر الذي يتجاهل به رغبة ماجواير في البقاء مع الفريق.

ولفت التقرير إلى أن نادي مانشستر يونايتد يقترب من الوصول لاتفاقٍ مع نادي نيس الفرنسي من أجل ضم المُدافع الفرنسي الشاب جان كلير توديبو الذي سبق له اللعب مع برشلونة، وبحسب التقرير فإن الصفقة ستكون في حدود 34 مليون باوند.

ويبلغ ماجواير من العُمر 30 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، وينتهي تعاقده مع الشياطين الحُمر في يونيو 2025.

وكان ماجواير قد انتقل لمانشستر يونايتد في أغسطس 2019 قادماً من ليستر سيتي، ومنذ ذلك الحين لعب 175 مُباراة، سجل فيهم 7 أهداف، وصنع 5 أهداف.