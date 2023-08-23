ريال مدريد يُحدد المرشح المُفضل لخلافة كارلو أنشيلوتي

وكالات / سما /

أوضحت العديد من الصحف في أوروبا مؤخرًا بأن كارلو أنشيلوتي سيعيش موسمه الأخير كمدرب لريال مدريد، وأن النادي الملكي أصبح واضحًا بشأن من سيأتي بعده.

لم يُجدد أنشيلوتي عقده في الوقت الحالي وهو أمر غير مطروح للنقاش حاليًا من جانب الإدارة، حيث يأمل فلورنتينو بيريز في عمل ثورة على مقاعد البدلاء.

وينتهي عقد كارلو أنشيلوتي في 30 يونيو القادم ولذلك فإن المرينجي بدأ بإعداد الاسم الأمثل لاستكمال المسيرة بعد المدرب الإيطالي.

وخلال كل هذه الأشهر تم النظر في قائمة طويلة من المرشحين المحتملين، حيث كان هناك حديث في البداية عن إمكانية انتقال راؤول من تدريب الفريق الرديف إلى الفريق الأول، ولكن يبدو بأن هذا خيار غير مُحتمل حاليًا.

ووفقًا لريليفو فإن المرشح المُفضل لتولي تدريب الفريق الأبيض هو الإسباني تشابي ألونسو، وفي الواقع، هناك تفاؤل كبير داخل الإدارة بأن ألونسو سيكون المدرب الأمثل بعد المدرب الإيطالي.