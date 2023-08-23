  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مانشستر سيتي يعير لاعب وسطه لمدة موسم

الخميس 24 أغسطس 2023 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يعير لاعب وسطه لمدة موسم



وكالات / سما /

أعلن مانشستر سيتي بطل إنجلترا وأوروبا، الأربعاء، انتقال لاعب الوسط الأرجنتيني ماكسيمو بيروني إلى لاس بالماس الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وقال النادي في بيان: "انضم ماكسيمو بيروني إلى لاس بالماس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، على سبيل الإعارة، لموسم 2023-2024".

وانضم اللاعب الأرجنتيني البالغ عمره 20 عاما إلى سيتي مطلع العام الجاري، قادما من فيليز سارسفيلد الأرجنتيني، حيث خاض أولى مبارياته مع الفريق الأول في مارس 2022.

ولعب بيروني مباراته الأولى مع سيتي عندما حل بديلا في الفوز 4-1 على بورنموث، في الدوري الممتاز، في فبراير الماضي.

وخلال موسمه الأول مع مانشستر سيتي، فاز الفريق بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، والدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي.

وقال لاس بالماس، العائد إلى دوري الأضواء بعد غياب 5 سنوات، إنه سيقدم لاعبه الجديد الخميس بعد المران الصباحي.

ويحتل لاس بالماس المركز 14 بنقطة واحدة من مباراتين، قبل استضافة ريال سوسيداد الجمعة.

#مانشستر سيتي #ماكسيمو بيروني

الأكثر قراءة اليوم

لحظات مؤثرة لمنفذ عملية الخليل قبيل اعتقاله

بالفيديو: مقتل قائد فاغنر و9 آخرين في تحطم طائرة شمال موسكو

أول تعليق من بايدن على مقتل قائد فاغنر

غالانت إلى واشنطن الليلة

العرب و"البقرة الحمراء" .. هل بدأت تل أبيب في تنفيذ الخطة؟

فصائل المقاومة ترفع حالة التأهب في غزة والخارج..

يديعوت: أرقام "غير مسبوقة" في الراغبين بالحصول على جوازات سفر أجنبية

الأخبار الرئيسية

image_processing20230824-9731-3wila7

استشهاد مقاوم وإصابة آخر بانفجار في موقع للمقاومة بغزة

مسؤول إسرائيلي يكشف عن موعد "اتفاق سلام مع السعودية"

"الشاباك" يعارض خطة لتحويل ميزانيات جديدة للمستوطنات

غالانت إلى واشنطن الليلة

image_processing20230823-9731-ecthmn

الحكومة الإسرائيلية تشتري حافلات محصنة لحماية المستوطنين في الضفة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية