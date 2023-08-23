خطط واعدة لنجم برشلونة الشاب مع منتخب إسبانيا

وكالات / سما /

أفادت التقارير الأخيرة بأن لويس دي لا فوينتي، المدير الفني لمنتخب إسبانيا، يقوم حاليًا بتحضير الأسماء التي سوف تشملها قائمته لشهر سبتمبر، ومن المحتمل أن تتضمن اسم لامين يامال.

وذكرت التقارير بأن يامال، صاحب الـ16 عامًا، قد يكون الاستدعاء المفاجئ من دي لا فوينتي في القائمة القادمة، بعد أن أظهر بالفعل جودته مع برشلونة في بداية الموسم.

خاض لامين يامال أول مباراة له مع البارسا هذا الموسم ضد قادش، وفي حالة تواجده مع إسبانيا فسوف يكون امتدادًا لقائمة من الأسماء الواعدة التي لعبت للمنتخب الاول في عمر صغير، مثلما فعل لويس إنريكي سابقًا حينما ضم جافي في عمر 16 عامًا.

وكان يامال قد شارك مع منتخب إسبانيا للناشئين تحت 17 عامًا في بطولة أوروبا، وهناك عامل إضافي لوجوده في قائمة دي لا فوينتي وهو أنه لا يزال مؤهلًا للعب مع غينيا الاستوائية أو المغرب، ولذلك تأمل إسبانيا في التأكد من قدرته على تمثيل المنتخب الأول في المستقبل.

تتمتع إسبانيا أيضًا بتاريخ في استدعاء اللاعبين المؤهلين للعب لمنتخبات أخرى بسرعة أيضًا، وقد يرغب المنتخب الإسباني في الاستفادة من موهبة لامين يامال الواعدة في قادم السنوات.