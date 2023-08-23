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ميسي يقود إنترميامي للنهائي الثاني بعد ريمونتادا مُثيرة.. فيديو

الخميس 24 أغسطس 2023 10:50 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يقود إنترميامي للنهائي الثاني بعد ريمونتادا مُثيرة.. فيديو



وكالات / سما /

تمكن الساحر ليونيل ميسي من قيادة فريقه إنترميامي الأمريكي لنهائي بطولة أمريكا المفتوحة لكرة القدم “كأس لامار هانت” بعد فوزٍ مُثير على سينسيناتي في نصف النهائي بركلات الترجيح بنتيجة 5-4، بعد انتهاء الوقت الإضافي بنتيجة التعادل 3-3.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب TQL في مدينة سينسيناتي بولاية أوهايو قد بدأ بثنائية لأصحاب الأرض عن طريق لوسيانو أكوستا في الدقيقة 18 وبراندون فاسكيز في الدقيقة 53.

 

وبدأت استفاقة إنترميامي بهدفٍ سجله ليوناردو كامبانا في الدقيقة 68 بعد لعبة رأسية ترجم بها كرة عرضية ملعوبة من ركلة حرة نفذها ميسي بإتقانٍ شديد.

 

 

 

وعاد ميسي ليصنع الهدف الثاني لفريقه إنترميامي وزميل كامبانا في الدقيقة 90+7 قبل أن تلفظ المُباراة أنفاسها الأخيرة، ليُرسل الفريقين للأوقات الإضافية.

 

 

وتمكن جوزيف مارتينيز من تسجيل هدف التقدم لفريق ميسي بعد استغلاله كرة بينية رائعة توجها بتسديدة قوية في المرمى.

 

 

وتمكن يويا كوبو من إدراك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 114 بعد تسديدة قوية خدعت الحارس، ليحتكم الفريقان للحل الأخير المُتمثل في ركلات الترجيح.

وابتسمت ركلات الترجيح لميسي ورفاقه بعد الفوز بنتيجة 5-4، ونفذ ميسي الركلة الأولى لفريقه، فيما تصدى زميله الحارس للركلة الخامسة من المُنافس.

وسيلعب إنترميامي في النهائي ضد الفائز من مُباراة هيوستن دينامو وريال سالت ليك، وسيُقام النهائي يوم 27 سبتمبر.

يُذكر أن هذا هو النهائي الثاني الذي يصل له ميسي مع فريقه الجديد بعد الوصول لنهائي كأس الدوريات أمام ناشفيل، وانتهى اللقاء بفوز إنترميامي بأول لقب له في التاريخ.

#ميسي #إنترميامي #كأس لامار هانت #سينسيناتي

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