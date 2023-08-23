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الكشف عن نفق تحت الأرض تستخدمه أحدى العصابات الإجرامية في الناصرة

الخميس 24 أغسطس 2023 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف عن نفق تحت الأرض تستخدمه أحدى العصابات الإجرامية في الناصرة



القدس المحتلة / سما /

 كشفت الشرطة الاسرائيلية في مدينة الناصرة، عن نفق يبلغ طوله عشرات الأمتار، يُزعم أنه تابع لاحدى العصابات الإجرامية التي يراسها أحد أخطر المجرمين والمطلوبين في إسرائيل.

وبحسب الشرطة الاسرائيلية تم استخدام النفق كمخبأ أثناء مداهمات الشرطة ومطاردة المجرمين. وقال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن "الكشف عن النفق الذي يبدو أنه تم حفره لمدة عامين يمثل ضربة قاتلة للتنظيم".

وفي نهاية العمليات تم تحديد فتحة النفق في أحد المنازل المهجورة، وقامت الشرطة بعمليات تفتيش في المكان، وعثر داخل النفق على ذخيرة .وينقسم النفق، إلى 3 غرف يُزعم أن المشتبه بهم اختبأوا فيها خلال عمليات دهم قامت بها الشرطة في مدينة الناصرة.

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