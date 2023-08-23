رام الله / سما /

أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الخميس، أخذ قياسات منزلي المعتقلين محمد مصطفى مصباح الشنتير، وصقر أكرم مصباح الشنتير، بمدينة الخليل تمهيدا لهدمهما.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- جنود الاحتلال والمستوطنون يصعدون في الخليل.. أخذ قياسات منزلي أسيرين ونصب بوابة حديدية ومسيرات استفزازية

- اشتية: المعلم الفلسطيني جدَي ومثابر وسفير لفلسطين

- يشمل مدنا ومناطق صناعية: مخطط لزيادة عدد المستوطنين في شمال الضفة إلى مليون

- فتوح ردا على غالانت: مكان المستوطنين ووزراء حكومة الاحتلال العنصريين هو الجنائية الدولية

- مليونا يورو من فنلندا إلى مستشفيات القدس الشرقية

- انتهاكات طبية متصاعدة بحق الأسرى وتفاقم خطير بالوضع الصحي للأسير أحمد مناصرة

- العثمانان.. حلم اللقاء الذي لم يكتمل

- "اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان" تدعو لدعم مسار فلسطين بالتوجه لمحكمة العدل الدولية

- "صيف نابلس" يتوشح بألوان الفن والتحدي في وجه الحصار

* "الأيام":

- الإعداد لهدم منزلي أسيرين في الخليل واشتباكات مسلحة خلال اقتحام جبع

- مجلس المستوطنات يطرح خطة لإسكان مليون مستوطن جديد في شمال الضفة

- الاحتلال يعتزم هدم منازل 3 عائلات شهداء في محافظة نابلس

- حكومة نتنياهو تشتري حافلات محصنة لحماية المستوطنين في الضفة

- الاحتلال يهدد بهدم مدرسة في مسافر يطا

- عدد الأسرى المضربين عن الطعام يرتفع إلى 11

- تظاهرة غاضبة أمام الشرطة بعد تشييع مدير عام بلدية الطيرة بالمثلث

- العثور على جثة شاب مشنوقا شمال غزة

- نتنياهو يقرر إشراك "الشاباك" بالتحقيقات في جرائم القتل بالمجتمع العربي

- شرطة الاحتلال تتلكأ في تسليم مذكرة إبعاد مستوطن عن الضفة

* "القدس":

- دهم منزلي الشنتير في الخليل وأخذ قياساتهما ومستوطنون يقيمون بؤرة شرق يطا

- خطة لزيادة عدد المستوطنين إلى مليون شخص في شمال الضفة

- بن غفير يقود عملية الفصل العنصري

- التوتر في الضفة يتدحرج نحو الأسوأ وسط تبادل التهديدات بين الفصائل وإسرائيل

- لتعزيز السيطرة الإسرائيلية: مليار شيقل لتعبيد شوارع بالقدس الشرقية

- جمعيات حقوقية: إسرائيل تتعمد إصابة المتظاهرين بإعاقات دائمة

- مظاهرة غاضبة بعد تشييع مدير عام بلدية الطيرة