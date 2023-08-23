الاحتلال يعتقل 15 مواطنا من مخيم الفوار ومدينة الخليل

الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 15 مواطنا من مخيم الفوار ومدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال داهمت مخيم الفوار جنوب الخليل واعتقلت كلا من: ساهر غطاشة، وباجي المغاسلة، ويوسف العناتي، وعبد المجيد حليقاوي، وجهاد ياغي، وأنس العبسي، وأكرم جودة، وأحمد أكرم جودة، وسعيد أكرم جودة، وعبد وليد أبو عواد، ومحمود وليد أبو عواد، ووسام المغالسة، وأحمد خليل مطرية.

وفي مدينة الخليل اعتقلت الأسير المحرر سفيان جمجوم، والأسير المحرر مثنى القواسمي، وفتشت منازل المعتقلين وعبثت بمحتوياتها.