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هيئة الأسرى: إدارة معتقلات الاحتلال تماطل في علاج الأسير يزن حناتشة

الخميس 24 أغسطس 2023 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الخميس، بأن إدارة معتقلات الاحتلال تماطل في تقديم العلاج للأسير يزن إياد حناتشة (23 عاما) من جنين.

وقالت الهيئة في بيان صدر عنها، إن محامي الهيئة أحمد صيام زار الأسير حناتشة في سجن عوفر، واطّلع على وضعه الصحي، إذ يعاني من مجموعة أمراض، جراء تعرضه لحادثة وقوع من مكان مرتفع قبل الاعتقال، تسببت في خلع في الأكتاف، وكسور في 6 أضلاع، إلى جانب كسر في أربع فقرات في العمود الفقري، وكسر في الحوض، إضافة إلى فقدان للعصب في قدمه اليمنى ومشاكل في الرئة.

وراجع الأسير عيادة السجن عدة مرات، وطلب منهم نقله إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وصور الأشعة، إلا أن إدارة السجن تماطل في إعطائه موعدا لتقديم العلاج المطلوب لحالته، في ظل تراجع وضعه الصحي خاصة فيما يتعلق بمشكلة الرئة. 

يشار إلى أن الأسير حناتشة اعتُقل بتاريخ 4/5/2023، بعدها نُقل إلى حوارة لمدة 8 أيام، ثم إلى سجن عوفر، وصدر بحقه حكم بالسجن 6 أشهر إداري.

#هيئة الأسرى

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