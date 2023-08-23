نتنياهو يمنع غالانت من لقاء أي مسؤول أميركي

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لا زال يحظر على وزرائه لقاء أي شخصية كبيرة من الإداة الأميركية داخل الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن وزير الجيش الإسرائيلي يؤاف غالانت، لن يلتقي مع أي مسؤول أميركي كبير خلال زيارته للولايات المتحدة التي بدأها اليوم.

وقالت الصحيفة، إن نتنياهو لا يريد لأي وزير من حكومته بعقد أي اجتماعات رسمية في واشنطن طالما لم تتم دعوته هو بنفسه لذلك.

وكان غالانت اضطر سابقًا للقاء نظيره الأميركي في بلجيكا.

وسيلتقي غالانت في زيارته الحالية مع مسؤولين من الأمم المتحدة، لكن الغرض الرئيسي من زيارته المشارك ةفي حفل جمع التبرعات لصالح الجيش الإسرائيلي.