  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بالتحقيق في حادثة بيتا

الخميس 24 أغسطس 2023 08:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بالتحقيق في حادثة بيتا



القدس المحتلة / سما /

حثت الإدارة الأميركية، الليلة الماضية، الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق شامل ومهني، في حادثة إطلاق النار على شاب فلسطيني أعزل في بلدة بيتا جنوب نابلس يوم الإثنين الماضي.

وكان قناص إسرائيلي أطلق النار على الشاب عميد بني شمسة، حينما كان يسير بالشارع بدون أن يشكل أي خطر أو يحمل أي سلاح، خلال اقتحام تلك القوات لبلدة بيتا، ما أدى لإصابته بجروح حرجة.

وقال متحدث باسم الخارية الأميركية: الولايات المتحدة تحث على استكمال تحقيقي موضوعي وشامل في الحادث بسرعة، وندعو إلى المساءلة الكاملة في هذه القضية.

وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية أعلنت أنها ستحقق في ظروف الحادثة.

الأكثر قراءة اليوم

لحظات مؤثرة لمنفذ عملية الخليل قبيل اعتقاله

بالفيديو: مقتل قائد فاغنر و9 آخرين في تحطم طائرة شمال موسكو

أول تعليق من بايدن على مقتل قائد فاغنر

العرب و"البقرة الحمراء" .. هل بدأت تل أبيب في تنفيذ الخطة؟

غالانت إلى واشنطن الليلة

فصائل المقاومة ترفع حالة التأهب في غزة والخارج..

يديعوت: أرقام "غير مسبوقة" في الراغبين بالحصول على جوازات سفر أجنبية

الأخبار الرئيسية

"الشاباك" يعارض خطة لتحويل ميزانيات جديدة للمستوطنات

غالانت إلى واشنطن الليلة

image_processing20230823-9731-ecthmn

الحكومة الإسرائيلية تشتري حافلات محصنة لحماية المستوطنين في الضفة

نتنياهو يقرر إشراك "الشاباك" بالتحقيقات في جرائم القتل بالمجتمع العربي

العثور على جثة شاب مشنوقا شمال غزة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية