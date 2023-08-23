الإدارة الأميركية تطالب إسرائيل بالتحقيق في حادثة بيتا

القدس المحتلة / سما /

حثت الإدارة الأميركية، الليلة الماضية، الحكومة الإسرائيلية بإجراء تحقيق شامل ومهني، في حادثة إطلاق النار على شاب فلسطيني أعزل في بلدة بيتا جنوب نابلس يوم الإثنين الماضي.

وكان قناص إسرائيلي أطلق النار على الشاب عميد بني شمسة، حينما كان يسير بالشارع بدون أن يشكل أي خطر أو يحمل أي سلاح، خلال اقتحام تلك القوات لبلدة بيتا، ما أدى لإصابته بجروح حرجة.

وقال متحدث باسم الخارية الأميركية: الولايات المتحدة تحث على استكمال تحقيقي موضوعي وشامل في الحادث بسرعة، وندعو إلى المساءلة الكاملة في هذه القضية.

وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية أعلنت أنها ستحقق في ظروف الحادثة.