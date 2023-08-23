"الشاباك" يعارض خطة لتحويل ميزانيات جديدة للمستوطنات

القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعةكان العبرية، أن جهاز الأمن العام "الشاباك" يعارض خطة يدفع بها وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، تقضي بأن تصادق الحكومة على تحويل ميزانيات بمبلغ مئات ملايين الشواقل إلى المستوطنات في الضفة الغربية.

وبحسب الإذاعة، كما ورد في هيئة البث العامة الناطقة بالعربية، فإن الشاباك طلب تشكيل طاقم مشترك للوزارات الحكومية المعنية لفحص القضية وتداعياتها المحتملة.

وذكرت أن سموتريتش يخطط لشمل النقاط الاستيطانية العشوائية في الخطة.

وأعربت الإدارة الأميركية في الأيام الأخيرة عن معارضتها الكاملة لتوسيع البناء في المستوطنات، مشددة مجددا على موقفها أن من شأن ذلك أن يحبط مساعي التوصل إلى حل الدولتين للشعبين.