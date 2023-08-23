مواجهات واشتباكات .. قوات الاحتلال تعتقل 28 مواطنا من الضفة

القدس المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة طالت 28 مواطناً تخللتها اشتباكات ومواجهات في بعض المناطق.

وتركزت الاقتحامات والاعتقالات في محافظة الخليل وخاصة في مخيم الفوار، حيث طالت الاعتقالات 14 شاباً تقريباً.

وفي نابلس، دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية التي اقتحمت أطراف محيط البلدة القديمة بنابلس، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشبان وقوات الاحتلال.

وفي جنين، افادت مصادر محلية ان اشتباكات اندلعت مع قوات الاحتلال في عدة بلدات بالمحافظة، حيث تعرضت قوات الاحتلال إلى إطلاق نار خلال اقتحام بلدة يعبد، بينما دارت اشتباكات مسلحة في بلدة قباطية.

والمعتقلون هم:

١. الجريح عكرمة الخماش- نابلس

٢. همام لافي- عقربا جنوب نابلس (تم الإفراج عنه)

٣. محمد السيد- مخيم عقبة جبر بأريحا

٤. حسن بحورة- مخيم عقبة جبر

٥. ياسين بحورة- مخيم عقبة جبر (تم الإفراج عنه)

٦. المحرر مثنى القواسمي- الخليل

٧. عبود أبو سرور- مخيم جنين (أثناء مروره على حاجز الحمرا)

٨. عذاب ساهر الباشا- طولكرم

٩. بهاء أيمن صباريني- طولكرم

١٠. رشيد محمود بشرات- طولكرم

١١. أيهم وائل شيخ يوسف- طولكرم

١٢. ساهر غطاشة- مخيم الفوار جنوب الخليل

١٣. باجس المغالسة- مخيم الفوار

١٤. يوسف العناتي- مخيم الفوار

١٥. عبد المجيد حليقاوي- مخيم الفوار

١٦. جهاد ياغي- مخيم الفوار

١٧. أنس العبسي- مخيم الفوار

١٨. أكرم جودة- مخيم الفوار

١٩. أحمد أكرم جودة- مخيم الفوار

٢٠. سعيد أكرم جودة- مخيم الفوار

٢١. عبد وليد أبو عواد- مخيم الفوار

٢٢. محمود وليد أبو عواد- مخيم الفوار

٢٣. وسام المغالسة- مخيم الفوار

٢٤. أحمد خليل مطرية- مخيم الفوار

٢٥. عيسى براهمة- مخيم الفوار

٢٦. المحرر سفيان جمجوم- الخليل

٢٧. أدهم شلو- عزون شرق قلقيلية

٢٨. حماد شلو- عزون