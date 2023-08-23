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الاحتلال يهدد بهدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل

الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدد بهدم مدرسة في مسافر يطا جنوب الخليل



الخليل/سما/

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بهدم مدرسة المسافر الثانوية المختلطة جنوب الخليل.

وقالت وزارة التربية والتعليم إن تهديد الاحتلال بهدم مدرسة المسافر الثانوية المختلطة التابعة لمديرية تربية يطا، يندرج في إطار هجمة شرسة ضد المؤسسات والكوادر التعليمية والطلبة.

وطالبت "التربية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم، المؤسسات الحقوقية والأممية والدولية بتحمل مسؤوليتها؛ لحماية المدارس من تهديدات الاحتلال، وإخطاراته المتواصلة بحق مسيرة التعليم وعرقلتها في مختلف المناطق؛ خاصة وأنها تتزامن مع مستهل عام دراسي يحمل شعار "عام حماية التعليم".

ودعت بعثات الاتحاد الأوروبي والمؤسسات الأممية والحقوقية والمدافعة عن الطفولة باتخاذ موقف حازم وجاد تجاه هذه الانتهاكات التي تخالف منظومة القوانين الدولية وحقوق الإنسان، ومواصلة بذل كل جهد مستطاع من أجل حماية التعليم ومساندته والدفاع عن حق الأطفال والطلبة في تلقي تعليمهم الحر والآمن.

وأشارت إلى أن هذه المدرسة التي شُيدت في العام 2009 بدعم من الاتحاد الأوروبي، والحكومة الفرنسية، وجمعيات إيطالية، تضم 12 شعبة دراسية، وتخدم 70 طالبًا وطالبة من مسافر يطا.

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#الخليل

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