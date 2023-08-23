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أول تعليق من بايدن على مقتل قائد فاغنر

الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق من بايدن على مقتل قائد فاغنر



واشنطن/سما/

قال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنه "ليس متفاجئا" من احتمال مقتل قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين في روسيا.

وأضاف: "لا يحدث الكثير في روسيا دون أن يكون الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وراءه.

وفي أول تعليق أميركي على الواقعة، اعتبر البيت الأبيض أنها "لن تفاجئ أحدا".

وقالت أدريان واتسون المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي التابع للبيت الأبيض: "اطلعنا على التقارير بشأن تحطم طائرة كان بريغوجين على قائمة ركابها".

وأضافت في تدوينة على منصة "إكس"، "تويتر" سابقا: "إذا تأكدت لا ينبغي أن يكون ذلك مفاجئا".


وكانت وسائل إعلام روسية رسمية، أكدت أن طائرة ركاب خاصة تحطمت الأربعاء أثناء رحلة داخلية، مما أسفر عن مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وأوضحت أن زعيم "فاغنر" كان على متنها، حيث إن اسمه كان مدرجا على قائمة الركاب.

واعتبرت أوكرانيا أن قائد مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، الذي قتل في تحطم طائرة الأربعاء، كان قد "وقع على وثيقة إعدامه".

وفي أول تعليق من كييف على الحادث، قال المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "كان ينتظر اللحظة" للتخلص من بريغوجين.

وتابع: "من الواضح أيضا أن بريغوجين وقع على مذكرة إعدام خاصة بحقه، في اللحظة التي صدق فيها ضمانات (رئيس بيلاروسيا ألكساندر) لوكاشينكو الغريبة، وكلمة الشرف السخيفة التي أطلقها بوتين".

 وأوضح: "التصفية الواضحة لبريغوجين وقيادة فاغنر بعد شهرين من محاولة الانقلاب إشارة من بوتين إلى النخب الروسية قبل انتخابات عام 2024: احذروا! عدم الولاء يساوي الموت".


 وأضاف بودولياك: "هي أيضا إشارة إلى الجيش الروسي: لن يكون هناك أبطال من قوات العمليات الخاصة. إذا لم تكن المحكمة الأوكرانية، فستكون رصاصة من جهاز الأمن الفيدرالي".

#بايدن

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