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غالانت إلى واشنطن الليلة

الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت إلى واشنطن الليلة



القدس المحتلة/سما/

يتوجه وزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، الليلة، إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب بيان لمكتب غالانت، فإن وزير الجيش سيلتقي خلال زيارته بالأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والسفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان.

 وأضاف البيان: "سيعقد الوزير غالانت إحاطة أمنية لسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن، كما سيزور وفد المشتريات التابع لوزارة الدفاع في نيويورك، كما سيشارك الوزير خلال زيارته في حدث لجمع التبرعات لصالح جنود الجيش الإسرائيلي النظاميين والاحتياطيين لبرنامج "IMPACT" في منظمة "FIDF".

#غالانت

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