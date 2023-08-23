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اشتية يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين

الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يستقبل الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين



رام الله/سما/

 استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة رام الله، الوفد الكويتي المكلف بالتعاقد مع معلمين فلسطينيين من المحافظات الشمالية والجنوبية للعمل في دولة الكويت الشقيقة، بحضور وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، ووكيل الوزارة نافع عساف.

وثمن رئيس الوزراء موقف الكويت الثابت والداعم لفلسطين وقضيتنا على المستوى الرسمي والشعبي، ومكانة فلسطين العزيزة على قلب كل كويتي، مؤكدا أن قضيتنا هي فلسطينية الوجه وعربية العمق، وأن عمقنا العربي يشكل الرئة التي تتنفس بها فلسطين.

وأعرب اشتية عن تقديم كافة التسهيلات للوفد الكويتي من أجل تيسير عملهم واستكمال كافة المقابلات سواء في المحافظات الشمالية أو الجنوبية، مشيرا إلى أن ذهاب أبنائنا للعمل في الكويت هو بمثابة العمل في بلدهم الثاني، وأن المعلم الفلسطيني جدي ومثابر وسفير لفلسطين.

#محمد اشتية

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