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10 قتلى إثر تحطم طائرة في روسيا على متنها زعيم "فاغنر" (فيديو)

الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 قتلى إثر تحطم طائرة في روسيا على متنها زعيم "فاغنر" (فيديو)



موسكو/سما/

قتل 10 أشخاص في تحطم طائرة خاصة في مقاطعة تفير الروسية، وقالت سلطة الطيران المدني الروسية أن اسم مؤسس مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين كان بين قائمة الركاب.

وسقطت الطائرة خلال توجهها من موسكو إلى سان بطرسبورغ بحسب ما أعلنته هيئة الطيران المدني الروسية. 

وتحطمت طائرة رجال الأعمال الخاصة من طراز "إمبراير" في مقاطعة تفير، وقُتل جميع من كان على متنها، وذكر بيان المكتب الصحفي لهيئئة الطيران المدني الروسية أن يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت، لكن لم يتم الأعلان رسميا عن مقتله.

وقال البيان: "كانت الطائرة من طراز (إمبراير) في رحلة لها من مطار شيريميتيفو بموسكو إلى مدينة سان بطرسبورغ. وكان على متنها 3 طيارين و7 ركاب. وجميعهم لقوا حتفهم".

 

روسيبوتيفاغنربريغوجين

#روسيا

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