جيش الاحتلال يعتزم هدم منزلي شهيدين من نابلس

القدس المحتلة/سما/

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء عن نيته تدمير منزل الشهيد مهند شحادة في عوريف بنابلس والذي يتهمه بتنفيذ عملية إطلاق النار في مستوطنة عيلي قرب رام الله في 20 يونيو 2023 والتي أسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين وإصابة آخرين.

وأشار جيش الاحتلال إلى أنه كان قد قرر هدم منزل الشهيد الآخر خالد صباح أحد منفذي العملية، حيث تم إخطار عائلته بهدم منزلها بداية الشهر الجاري.

وأضاف أن الجيش أعلن أيضاً نيته تدمير منزل حسن قطناني من مخيم عسكر المنفذ الثاني لعملية إطلاق النار عند مفترق الحمرا قرب أريحا والتي أسفرت عن مقتل ثلاث مستوطنات إسرائيليات، برفقة الشهيد معاذ المصري الذي كان تم إخطار عائلته هو الآخر بهدم منزلها.