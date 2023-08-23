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المرور بغزة تصدر تنويها للمواطنين بشأن تطوير مفترق الشجاعية

الأربعاء 23 أغسطس 2023 06:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
المرور بغزة تصدر تنويها للمواطنين بشأن تطوير مفترق الشجاعية



غزة/سما/

أصدرت إدارة المرور والنجدة في الشرطة الفلسطينية بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، تنويهاً للمواطنين بشأن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مفترق الشجاعية.

وقالت المرور: "نعلمكم بوجود إغلاق كلي ضمن مشروع إعادة تأهيل وتطوير مفترق الشجاعية، علمًا أنه سيتم البدء بتنفيذ مشروع مفترق الشجاعية على عدة مراحل ابتداءً من يوم السبت 26/8/2023، حسب الخطة المرورية المشتركة بين بلدية غزة وإدارة شرطة المرور والنجدة والشركة المنفذة/ الشركة  الفلسطينيه الشرقية الخيسي".

وأضافت: "أنّ تفاصيل إغلاق المرحلة الأولى، تشمل "إغلاق كلي لدحلة الشجاعية الشمالية، وإغلاق كلي لشارع صلاح الدين الجانب الغربي من طرف تقاطع دحلة الشجاعية الجنوبية حتى مفترق الشجاعية، كذلك إغلاق الجانب الجنوبي من شارع الوحدة، وإغلاق منتزه الشجاعية".

وتابعت: "إنّ الطرق البديلة لإغلاق المرحلة الأولى، هي "القادم من شارع عمر المختار حتى شارع صلاح الدين يلزم دحلة الشجاعية الجنوبية ومن ثم يلزم يمينًا أو يسارًا طرف شارع صلاح الدين".

وأكملت:  "القادم من شارع صلاح الدين متجه جنوبًا يلزم اليمين باتجاه شارع الوحدة غربًا ويتجه نحو شارع رشيد الشوا عند موقف الزهرة ومن ثم  شارع عمر المختار أو يلزم اليسار ومن ثم يسلك شارع السكة كطريق بديل".

وأردفت: "القادم من شارع بغداد شرقًا ومتجه جنوبًا يستمر غربًا باتجاه شارع الوحدة ومن ثم يسلك شارع رشدي الشوا عند موقف الزهرة ومن ثم شارع عمر المختار".

#شرطة المرور بغزة

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