لحظات مؤثرة لمنفذ عملية الخليل قبيل اعتقاله

الخليل/سما/

أظهر مقطع فيديو مصور نشر، اليوم الأربعاء، اللحظات الأخيرة التي سبقت اعتقال الأسير محمد الشنتير الذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية الخليل وهو يودع عائلته.



وتحدث الشنتير في مقطع فيديو " قائلاً: "الله أكبر والنصرُ للإسلام"، بالإضافة إلى الطالب من عائلته: "ألا يبكوُا على فراقه، فلقد سلكت طريق العزة والكرامة ودروب الجهادِ والثأر ضد من قتّلوا الأطفال والنساء والشيوخ ودنسوا المقدسات وهدموا البيوت وهجّروا الأهالي".

وأضاف:" "من جاؤوا ليعتقلوني والله سيندحرون عن هذه الأرض المباركة لأننا أصحاب حق وهم أصحاب باطل، وما بني على حق سينتصر وما بني على باطل سيتهزم ويولون الدبر" ومودعًا أهله مؤكدًا على عدم البكاء "أراكم على خيرٍ".

والأسير المحرر محمد الشنتير، يتهمه الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق النار التي وقعت يوم الاثنين 21 أغسطس 2023 قرب مستوطنة "كريات أربع" في الخليل بالضفة الغربية المحتلة وأدت لمقتل مستوطنة وإصابة آخر بجراحٍ خطرة.