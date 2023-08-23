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فتوح ردا على غالانت: مكان المستوطنين ووزراء حكومة الاحتلال العنصريين هو الجنائية الدولية

الأربعاء 23 أغسطس 2023 04:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح ردا على غالانت: مكان المستوطنين ووزراء حكومة الاحتلال العنصريين هو الجنائية الدولية



رام الله/سما/

وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصريح وزير الجيش في حكومة اليمين العنصرية الإسرائيلية، يوآف غالانت، بأنه دعوة صريحة لتشجيع الإرهاب والعنف.

وكان غالانت قد صرح خلال اجتماعه مع قادة عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، بأنه "في المكان الذي لم نعزز فيه الاستيطان، تلقينا الإرهاب".

وقال فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، إن مكان المستوطنين وقاداتهم ووزراء الحكومة العنصريين هو المحكمة الجنائية وليس الأرض الفلسطينية، وأينما يتم بناء البؤر الاستيطانية يكون الإرهاب، ووجود المستوطنين المسلحين في شوارعنا وبلداتنا وقيامهم بأعمال القتل والترهيب والحرق والسرقة هو قمة الإرهاب، والاعتداء على الأرض الفلسطينية والمدنيين من النساء والأطفال هو إرهاب الدولة الذي جرمه القانون الدولي واعتبره جريمة حرب.

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#روحي فتوح

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