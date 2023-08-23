حملة الكترونية ضخمة للتضامن مع الاونروا يطلقها المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية

رام الله/ سما/

اطلق المركز الفلسطيني للحوار الثقافي والتنمية الحملة الوطنية لإسناد الاونروا في مواجهة التقليصات المالية التي تسببت في عجز يقترب من المليار دولار نتيجة تقليص مساهمة بعض الدول الرئيسية في موازنات الاونروا العادية والطارئة وتوقف بعض الدول كليا عن الالتزام بمساهماتها المالية .

وتأتى هذه الحملة لتوضيح ماهية هذه التقليصات ومدى تأثيرها علي اللاجئين الفلسطينيين في كل مكان خاصة في مخيمات اللاجئين وبشكل خاص في لبنان وسوريا وقطاع غزة حيث يعاني اللاجئون الفلسطينيين من ظروف معيشية وحياتية صعبة علي المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

وتم تنظيم الحملة بالشراكة مع دائرة شئون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية واللجان الشعبية في المخيمات وايضا مع الجاليات الفلسطينية في الولايات المتحدة اوروبا والدول العربية وتسعي لحشد راي عام واسع يواجه التقليصات ويدافع عن استمرار الاونروا في تقديم الخدمات ويرفض تقليص خدماتها بسبب الازمة المالية ويطالب الحكومات المعنية باستمرار تمويل الاونروا دون نقصان.

هاشتاغ 1/ الحملة الوطنية لإسناد وكالة الغوث الدولية (الأونروا في خطر) ‏يشكل استمرار الأونروا ضمان رئيسي لاستمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين كقضية حقوقيه وإنسانية وسياسية على أجندة العالم وضمن القضايا المركزية في الصراع الدولي الذي لا يمكن تجاوزها إضافة لأهمية بقائها كمقدم رئيسي للخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين ‏لذا تنطلق هذه الحملة من أجل التعريف بأهمية استمرار الأونروا على المستويات السياسية والإنسانية والخدماتية والتعريف بمخاطر تقليص هذه الخدمات او أنهاء الأونروا ومدى خطورة ذلك على الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وأيضا لحث كافة الأطراف محليا وإقليميا ودوليا للإيفاء بتعهداتها وتوفير التمويل المستمر والمستدام من الدول المانحة ومن موازنة الأمم المتحدة لضمان استمرار الأونروا هاشتاغ 2/ أهداف الحملة: 1. ‏اشراك كافة قطاعات المجتمع الفلسطيني ومكوناته السياسية والمجتمعية في الدفاع عن بقاء الأونروا والحفاظ على برامجها الأساسية والخدمية 2. ‏إرسال رسائل واضحة للعالم حول مخاطر استهداف الأونروا على الأمن والسلم الدولي وعلى الاستقرار في المنطقة والعالم 3. ‏حشد أكبر قدر ممكن من المؤسسات العاملة في مجالات حقوق الإنسان ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للمساعدة في إسناد عمليات الأونروا في مناطق عملها وتلافي أي نقص طارئ ومؤقت في الخدمات المقدمة 4. ‏تعريف اللاجئين الفلسطينيين بخطورة استهداف الأونروا على حياتهم اليومية والعمل معهم على اشراكهم في إسناد وحماية الأونروا 5. ‏الحث على تلافي أي صدام إجرائي مع الأونروا والعمل على حل أي إشكاليات بالحوار معها حيث أن الأونروا واللاجئين في صف واحد هاشتاغ 3/ أهمية الأونروا: تمثل الأونروا المؤسسة الدولية الأهم العاملة في القضية الفلسطينية وخاصة اللاجئين الفلسطينيين ومخيمات اللجوء في خمس مناطق عمليات في أربع دول هي فلسطين وسوريا ولبنان والأردن يتركز عليها الوجود الاكبر للاجئين الفلسطينيين وتقدم خدماتها إلى ما يقارب سبعة ملايين لاجئ فلسطيني وأهم هذه الخدمات 1. ‏توفير الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مجالات الصحة والبيئة والتعليم والتدريب المهني والمساعدات الغذائية والاغاثية الطارئة 2. ‏الحفاظ على الكرامة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين وتوفير حياة كريمة وآمنة ومستقرة لهم وتقديم الدعم اللازم حتى إيجاد الحل السياسي العادل لقضيتهم القرارات الدولة بحق قضية اللاجئين الفلسطينيين هناك العديد من القرارات الدولية الصادرة بحق قضية اللاجئين الفلسطينيين، ولكن من أهمها ما يلي: 1- قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948م، الذي ينص على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم. 2- قرار الجمعية العامة 302 عام 1949م: صدر هذا القرار لإنشاء الأونروا لتقديم المساعدة والرعاية للاجئين الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم وتوفير العمل والاغاثة والحماية لهم 3- القرار رقم 273 سنة 1949م: يقضي قرار الجمعية العامة بالقبول المشروط لعضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، المتمثل باعتراف إسرائيل بقرار التقسيم (181) الصادر في 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947م وقرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين والتعويض الصادر في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1948م. هاشتاغ 4/ المشاركة المجتمعية لمواجهة استهداف اللاجئين تضم المشاركة المجتمعية جميع الفئات الفاعلة مثل: دائرة شؤن اللاجئين، والعشائر، ووسائل الاعلام، بكافة أشكاله المسموع والمرئي والمقروء، والمؤسسات الحقوقية، والعمل الأكاديمي، والعمل الشعبي. وتلعب المشاركة المجتمعية في نصرة قضية اللاجئين الفلسطينيين دوراً مهماً في زيادة الوعي بحقوق اللاجئين وتعزيز التضامن معهم. منها: 1- التوعية: من خلال نشر المعرفة حول حقوق اللاجئين الفلسطينيين وتاريخهم وظروفهم الحالية. عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أو عقد ندوات توعوية، أو كتابة مقالات ومشاركتها مع المجتمع. 2- المشاركة في الفعاليات العامة: انضم إلى فعاليات مخصصة لنصرة حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مثل المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والفعاليات الثقافية المعنية بالقضية. 3- الضغط على الحكومات: من خلال الاتصال بالسفراء والقناصل لتحقيق توجه أكثر إنسانية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين. لتقديم الدعم المالي والسياسي للأونروا والجهود الرامية لتحقيق الامن والاستقرار 4- التواصل مع الجهات المعنية: اتصل بالمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية المعنية بقضية اللاجئين والتنسيق معهم لتقديم الدعم والمشاركة لنصرة قضية اللاجئين. هاشتاغ 5/ حيا الشعب الفلسطيني ومعه احرار العالم الذكرى ٧٥ للنكبة في مختلف انحاء العالم تقريبا هذا العام بما في ذلك مقر الامم المتحدة في سابقة مهمة تحمل رسالة سامية بالمسئولية الدولية عن استمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين لمدة ٧٥ عاما دون حل هذه الذكرى التي دقت على جدار وابواب الانسانية المغلقة امام العدالة للشعب الفلسطيني لتحمل العالم والمؤسسات الدولية وزر استمرار النكبة لمده ٧٥ عاما دون معالجة اثارها ودون اعادة الحق لأصحابه ودون تطبيق قرارات الامم المتحدة وخاصة قرار ١٩٤ هاشتاغ 6/ فلسفة الحملة لان فلسطين وقضيتها هي قضية دولية خلقتها دول العالم ومنظماته بمنح المهاجرين من اليهود وطنا قوميا بوعد بلفور وصك الانتداب والاعتراف بإسرائيل وعجز العالم عن احقاق الحقوق الوطنية الفلسطينية كما يراها هو بقرارات الامم المتحدة فلم تقام الدولة الفلسطينية طبقا لقرار ١٨١ ولم يعد اللاجئين الفلسطينيين الي ديارهم طبقا لقرار ١٩٤ ولم تنسحب إسرائيل من الارضي المحتلة عام ١٩٦٧ طبقا لقرار ٢٤٢ ولم ينفذ اي قرار اخر حتى الان انطلقت الحملة الدولية تحمل رسالة الي العالم الذي يجب ان يعرف من سبب النكبة وكيف تمت وما هي نتائجها المستمرة وماذا يجب ان يفعل لإنهاء هذه المأساة وكيف يكفر عن انخراطه في مؤامرة كونية ما زال الفلسطيني يدفع ثمنها بالدم في كل مكان هاشتاغ 7/ أهداف الحملة الدولية هدفت الحملة الدولة الي تحقيق هدف رئيسي هو: - التعريف بحقيقة النكبة وآثارها المستمرة عبر مجموعة اهداف فرعية ١- صياغة سردية فلسطينية موحدة للنكبة ٢- الاتصال بأكبر قدر ممكن من صناع الراي العام بمختلف فئاتهم ٣- الوصول الي أكبر قدر ممكن من دول العالم ٤- اشراك أكبر قدر ممكن من الاجيال الشابة خاصة الطلبة الجامعيين في نشاطات تضامن مع الشعب الفلسطيني ٥- ترسيخ العمل المشترك بين الجهات الرسمية والشعبية والاهلية الفلسطينية ٦- مشاركة قطاعات شعبية ومهنية في فعاليات الاجماع الوطني ٧- اعادة القضية الفلسطينية في اذهان الجمهور الى أصلها الحقيقي كقضية عادلة في مواجهة استعمار استيطاني احلالي ٨- احياء البعد السياسي في قضية اللاجئين الفلسطينيين مع الحفاظ على البعد الانساني هاشتاغ 8/ جمهور الحملة الدولية من اجل تحقيق أفضل النتائج استهدفت الحملة في فعالياتها قادة الشرائح المختلفة من مهنيين وشباب ومرأة ومثقفين وأكاديميين وطلاب وفنانين وصانعي الراي العام من صحفيين واعلاميين وصانعو محتوى رقمي بصفتهم صناع الراي العام والمؤثرين القادرين على نشر السردية الفلسطينية وتوصيلها لكل مكان وجمع أكبر قدر ممكن من المؤازرين للقضية الفلسطينية والمؤيدين للحرية والعدالة والقيم الانسانية. هاشتاغ 9 : الاونروا في خطر هاشتاغ 10/ لمواجهة تقليص تمويل الأونروا وتقليص خدماتها ندعوكم المشاركة في حملة التغريد الدولية على الهاشتاغ التالي #الاونروا_في_خطر #نقص_تمويل_الاونروا_يساوي_نقص_الخدمات تغريداتكم صوت اللاجئين الفلسطينيين للمطالبة بحقوقهم السياسية والاجتماعية، ورفضا لإنهاء الأونروا او حصارها والضغط عليها صوتكم ومشاركتكم يساهم في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والحماية والرعاية