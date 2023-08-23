"يهدد طموحات إسرائيل".. مصر تعلن تطورات مشروع عربي عبر سيناء

القاهرة/سما/

كشفت مصر عن تطورات ممر العريش - طابا اللوجيستي، ضمن العمل على تدشين خط "التجارة العربي"، وذلك بالتعاون مع كل من الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية.



وكشفت صور نشرتها وزارة النقل المصرية تفاصيل المشروع وتطوراته تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجستيات وفي إطار متابعة تنفيذ أهم الممرات اللوجيستية الجاري إنشائها وهو ممر العريش - طابا اللوجيستي والذي يبدأ من ميناء العريش البحري حتى منفذ طابا البري ويربط بينهما خط سكك حديد العريش - طابا، وهو امتداد لخط الفردان - بئر العبد - العريش مرورا بمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء.

ويتم إعادة تأهيل وتطوير خط السكة الحديد الفردان - بئر العبد بطول 100 كم، وخط سكة الحديد من بالوظة حتى ميناء شرق بورسعيد بطول 44 كم، كما يتم تطوير وإنشاء خط الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا البالغ إجمالي أطواله حوالي 500 كم/ وإنشاء خط بئر العبد العريش بطول 81 وكذلك إنشاء خط العريش - النخل - التمد - طابا بطول 275 كم.

وتابع وزير النقل المصري كامل الوزير، تقدم أعمال إنشاء كوبري معدني جديد بمنطقة الفردان وأعمال إعادة تأهيل الكوبري القائم كوبري الفردان هو كوبري معدني بطول 640 متر يتكون من جزئين يمر أعلى قناة السويس، وتم الإنتهاء من إنشائه في 2001، وهو يربط خطوط السكك الحديد غرب قناة السويس بسيناء وذلك لتعظيم التنمية في شبه جزيرة سيناء، وزيادة معدل نقل الركاب والبضائع بين الوادي وسيناء.

وكان وزير النقل المصري كامل الوزير، قد أعلن عن العمل على تدشين خط "التجارة العربي"، وذلك بالتعاون مع كل من الأردن والعراق، عن طريق الموانئ المصرية.

وأكد الوزير أنه "تم التنسيق مع كافة الجهات الأمنية، والقوات المسلحة لتعظيم التجارة والموانئ وخدمة أشقائنا في منطقة الخليج العربي وخاصة الأردن والعراق لنقل صادراتهم للعالم عن طريق الموانئ المصرية".

وأضاف أن خط التجارة العربي يستهدف نقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، بريا وباستخدام السكك الحديد إلى منطقة العقبة.

وأوضح أن شركة الجسر العربي للملاحة تنقل بضائع الأردن والعراق ودول الخليج، من العقبة إلى طابا ونويبع باستخدام عبارات شركة مملوكة لـ مصر والأردن والعراق.

ولفت إلى أن الخط يساهم في انتقال الصادرات الأردنية والعراقية إلى أمريكا وكل دول أوروبا، معلنا الاتفاق مع الشركاء في شركة cma على النقل بنظام الفراغات، على المراكب التي تأتي لمنطقة بورسعيد.

وتعمل مصر على إعادة فكرة مد خط سكك حديدية جديد يربط بين العريش وطابا وشرق بورسعيد، وسوف يساعد في تسهيل عمليات نقل البضائع.

وسيوجه هذا المشروع ضربة قوية لمشروع القطار الإسرائيلي السريع لربط البحرين الأحمر والمتوسط عبر ميناء إيلات.

وقالت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية إن مشروع الحكومة الإسرائيلية الطموح، الذي تم تضمينه في الاتفاقات الائتلافية الحكومية سيكلف حوالي 25 مليار شيكل، تضمن ميزانية بناء الخط، الذي يجب أن يتصل بالقطار الذي سيمر عبر بلدان أخرى، ستأتي من "الاتفاقيات الدولية".