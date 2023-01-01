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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الأربعاء 23 أغسطس 2023 02:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.

* "هآرتس":

- دوافع العمليات في الضفة تتزايد ودعوات الانتقام قد تؤدي إلى تفاقم الوضع

- اليمين يكتشف أن هناك ثمنا لعدم وجود مفاوضات واتفاقيات مع الفلسطينيين

- إيران تشجع العنف في الضفة الغربية

- غالانت ينتقد عنف المستوطنين ويهاجم بن غفير

* "يديعوت أحرنوت":

- هنغبي: خيمة حزب الله لا تشكل خطرا على أمن إسرائيل.. وسيتم إخلاؤها قريبا

- مستشار الأمن القومي الأميركي: لا تقدم في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل

- وفاة أشهر إسرائيلي جنّد جواسيس داخل مصر

* "معاريف":

- تفاصيل جديدة عن "عملية عيلي"

- جرائم الداخل المحتل: نتنياهو يلوّح بـ"الشاباك" وغانتس يهاجمه

- نتنياهو يوبخ وزراء الكابنيت بسبب التسريبات المستمرة

- نتنياهو وغالانت يتجاهلان مطالب بن غفير التي تستهدف الفلسطينيين

#الصحف الإسرائيلية

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