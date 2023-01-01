فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية، (هآرتس، ويديعوت أحرونوت، ومعاريف)، الصادرة اليوم الأربعاء.
* "هآرتس":
- دوافع العمليات في الضفة تتزايد ودعوات الانتقام قد تؤدي إلى تفاقم الوضع
- اليمين يكتشف أن هناك ثمنا لعدم وجود مفاوضات واتفاقيات مع الفلسطينيين
- إيران تشجع العنف في الضفة الغربية
- غالانت ينتقد عنف المستوطنين ويهاجم بن غفير
* "يديعوت أحرنوت":
- هنغبي: خيمة حزب الله لا تشكل خطرا على أمن إسرائيل.. وسيتم إخلاؤها قريبا
- مستشار الأمن القومي الأميركي: لا تقدم في تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل
- وفاة أشهر إسرائيلي جنّد جواسيس داخل مصر
* "معاريف":
- تفاصيل جديدة عن "عملية عيلي"
- جرائم الداخل المحتل: نتنياهو يلوّح بـ"الشاباك" وغانتس يهاجمه
- نتنياهو يوبخ وزراء الكابنيت بسبب التسريبات المستمرة
- نتنياهو وغالانت يتجاهلان مطالب بن غفير التي تستهدف الفلسطينيين