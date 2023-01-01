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بحضور اتحاد الإعلام الرياضي : هنية يطلق باقة قنوات أمواج الرياضية الجديدة

الأربعاء 23 أغسطس 2023 01:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
بحضور اتحاد الإعلام الرياضي : هنية يطلق باقة قنوات أمواج الرياضية الجديدة



غزة/سما/

اطلق  عبد السلام هنية مساعد الأمين العام لمجلس  الأعلى للشباب والرياضة ووفد اتحاد الإعلام الرياضي باقة قنوات أمواج الرياضية .

وأعلن هنية، عن اطلاق باقة قنوات أمواج الرياضية بشكل جديد وبعدد 4 قنوات  بحضور رئيس وأعضاء إتحاد الإعلام الرياضي علي مستوي الوطن والشتات 

بدوره شكر رئيس اتحاد الاعلام الرياضي وائل الشيوخي عبد السلام هنية مساعد أمين المجلس الأعلى للشباب والرياضة على حُسن الاستقبال  مثمناً جهوده في خدمة الرياضيين في فلسطين  والأعلاميين الرياضيين بشكل خاص 

مباركًا لشبكة أمواج أطلاق قنواتها التي أصبحت في كل بيت فلسطيني وهي بيت الإعلام الرياضي وأمواج أصبحت علامة مميزة على المستوى العربي والدولي من خلال الوفود والمشاركات الخارجية.

وضم وفد الإعلام من المحافظات الشمالية كلاً من وائل الشيوخي وحسام عز الدين وعمار بدر وضاح العيسوي .

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