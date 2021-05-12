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أعلن رزمة تسهيلات للمواطنين.. الدعليس: ذاهبون نحو إجراء انتخابات المجالس المحلية

الأربعاء 23 أغسطس 2023 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعلن رزمة تسهيلات للمواطنين.. الدعليس: ذاهبون نحو إجراء انتخابات المجالس المحلية



غزة/ سما /

جدّد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، اليوم، التأكيد على المضي نحو إجراء انتخابات الهيئات والمجالس البلدية في محافظات قطاع غزة، مشدّدًا على الالتزام التام بما تفرزه نتائج الانتخابات كحق طبيعي لأبناء شعبنا، داعيا رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنّا ناصر إلى زيارة غزة وبدء الخطوات العملية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده الدعليس في مقر رئاسة العمل الحكومي بمدينة غزة مع رؤساء البلديات والمجالس والهيئات المحلية، بحضور نائبه محمد جواد الفرا، والأمين العام لمجلس الوزراء سهيل مدوخ، ووكيل وزارة الحكم المحلي سمير مطير، ورئيس المكتب الإعلامي الحكومي سلامة معروف.

وأبلغ الدعليس رؤساء البلديات مصادقة لجنة متابعة العمل الحكومي على رزمة من الإجراءات والتسهيلات تخص البلديات؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم العون والمساعدة لهم، مطالبًا بسرعة البدء في تنفيذها وتطبيق بنودها.

وقال الدعليس إنَّ متابعة العمل الحكومي وبالتوافق مع رؤساء البلديات قد أقرّت رزمة تسهيلات تشمل كافة الخدمات التي تقدمها البلديات للمواطنين، مع مراعاة الشرائح والفئات الهشَّة اقتصاديًا في المجتمع، وتخصيص تسهيلات محددة للجرحى وذوي الشهداء والأسرى؛ تقديرا لتضحياتهم.

كما أعلن رئيس العمل الحكومي عن رزمة من التسهيلات الخاصة بالموظفين الحكوميين وموظفي البلديات تمّ إقرارها وسيتم الإعلان عن تفاصيلها قريبًا.

وأكَّد الدعليس أنَّ متابعة العمل الحكومي أصدرت بيانًا صحفيًا باركت فيه توافق الفصائل على إجراء انتخابات بلدية في القطاع، وأعلنت جهوزيتها التامة لتذليل جميع العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة في سبيل ذلك، موضحًا أنّها أطلعت جميع الفصائل والأطراف والمنظمات الحقوقية بقرارها.

وناقش رئيس متابعة العمل الحكومي مع رؤساء البلديات والمجالس والهيئات المحلية عددًا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك؛ في سبيل تعزيز عمل البلديات وتجويد الخدمات المقدّمة للمواطنين والحدّ من أي إشكاليات أو ملاحظات.

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