أغرب 6 فواكه في العالم

وكالات / سما /

تفاح، مانجو، موز، برتقال، مشمش، خوخ، بطيخ.. فواكه معروفة حول العالم ويمكن تناولها في أي مكان، ولكن الطبيعة حول العالم نظراً لاختلافها ممكن أن تجعلك ترى ما لا يمكن تخيله من فواكه، سواء باختلاف أشكالها وألوانها أو روائحها ومذاقها، لذا نستعرض أغرب الفواكه التي يمكن أن تتذوقها حول العالم، وذلك وفقاً لما نشره موقع "plantura".

الكيوانو أو الخيار الأفريقي

يطلق على هذه الفاكهه الكثير من الأسماء منها البطيخ المقرن والكيوانو والبطيخ المسنن والخيار الافريقي، وبعيدا عن اسمه فهي فاكهة لذيذة ذات قشرة خارجية باللون الأخضر أو الأصفر، مدببة وبداخلها ثمرة باللون الأصفر والبرتقالي ويزرع بشكل أساسي في الولايات المتحدة وتشيلي وأستراليا.

فاكهة التنين

تنتمي فاكهة التنين، التي يطلق عليها أيضا اسم pitaya، إلى عائلة الصبار، ذات الجلد الوردي الفوشيا النابض بالحياة، ومن الداخل سوف تجد لحم فاكهة ناصع البياض منقط مع القليل من البذور السوداء، وهي فاكهة منعشة بشكل مبهج في المناخ الاستوائي.

دوريان

تشتهر دوريان برائحتها النفاذة بشكل خاص، حيث يمنع الركاب في جميع أنحاء تايلاند واليابان وهونج كونج وسنغافورة منعا باتا من حملها في المواصلات العامة وأحيانًا في سيارات الأجرة، وذلك بسبب رائحتها القوية . وتتميز بحجمها الكبير وملمسها الشائك ورائحتها الشديدة، وتزرع في جنوب شرق آسيا.

يد بوذا

تنتمي يد بوذا إلى عائلة الحمضيات، والتي تشبه الأصابع والتي تؤدي إلى لب الثمرة هي التي أدت إلى ظهور اسمها، وتزرع في الصين واليابان، يتم استخدامها بشكل أساسي كمعطر للغرفة.

فاكهة الآلام

هي فاكهة تزرع في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية، تتميز بلونها الأرجواني الداكن ولحم أصفر وبذور سوداء، تشبه التين الشوكي من داخلها.

الجامايكي

هي فاكهة ذات مظهر سيئ قد تجعل البعض ينفر منها، والتي تشبه البرتقال الأصفر الفاسد، يقال إن فاكهة الجامايكي هو نتيجة تهجين طبيعي بين اليوسفي والبوميلو.