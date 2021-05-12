الهيئة الوطنية تستنكر الفاشية الصهيونية والممارسات الإجرامية بالداخل المحتل

غزة / سما /

استنكرت الهيئة الوطنية لدعم واسناد شعبنا الفلسطيني بالداخل المحتل بأشد العبارات القرارات والممارسات الاجرامية لحكومة اليمين الفاشية والعنصرية ضد فلسطيني الداخل المحتل .

وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأربعاء: "إن الفاشي سموتريتش أقدم على اتخاذ قرار يقضي بوقف المخصصات المالية لمجالس السلطات العربية المنتخبة بالداخل وحولها للتجمعات اليهودية المتطرفة، كما تم قمع مسيرة سلمية منظمة من قبل مجلس السلطات المحلية بالقدس احتجاجا على وقف المخصصات المالية" .

وتابعت قائلة، إن حكومة الاحتلال واصلت فرض الأحكام الجائرة على نشطاء العمل الوطني والخيري بالداخل المحتل .

وأكملت "الجريمة تتفاقم بشكل مستمر وتصل إلى المستويات السياسية حيث استشهد مدير بلدية الطيرة وجرح بعض زملائه جراء إطلاق الرصاص عليهم من عصابات الاجرام" .

وأردفت "أن مجلس بلدية الطيرة قرر مقاطعة مركز الشرطة في تعبير واضح عن تواطؤ بل مشاركة مؤسسات الاحتلال بالجريمة المنتشرة والتي تهدف الى تدمير وحدة النسيج الاجتماعي واشغال المجتمع العربي بهمومة الخاصة" .

وأكدت أن هذه القرارات والممارسات الاجرامية من قبل حكومة الاحتلال تأتي في سياق النهج الرامي لتعزيز التطهير العرقي والتميز العنصري .

وفي ختام بيانها وجهت التحية للأطر والهيئات الوطنية بالداخل على صمودها واصرارها عللا الاستمرار بالكفاح الوطني عللا طريق تفكيك منظومة الابارتهايد العنصرية وانهاء كل مظاهر القمع والاضطهاد بحق شعبنا .