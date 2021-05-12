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8 طرق لتجنب المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء

الأربعاء 23 أغسطس 2023 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
8 طرق لتجنب المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء



وكالات / سما /

المواد المسببة لاضطرابات الغدد الصماء هي مواد كيميائية تتداخل مع إنتاج الهرمونات وتنظيمها، غالبًا ما توجد في الأطعمة ومنتجات العناية الشخصية والمنتجات المنزلية، عندما تتأثر الهرمونات سلبًا بهذه العوامل المضطربة، يمكن أن تنشأ مشكلات صحية محتملة تتعلق بالتكاثر والمزاج والتمثيل الغذائي وغير ذلك، ويتضمن تجنب مسببات اضطرابات الغدد الصماء، خاصة في طعامك، واتخاذ خيارات واعية بشأن أنواع أدوات الطهي والأواني ومواد تغليف الطعام التي تستخدمها، وفقًا لما نشره موقع "healthnews".

وظيفة الغدد الصماء

جهاز الغدد الصماء مسئول عن إنتاج وتنظيم الهرمونات، وهي عبارة عن رسل كيميائي أساسي يتحكم في العمليات الفسيولوجية المختلفة في الجسم، مثل النمو والتطور والتمثيل الغذائي والمزاج والنوم والتكاثر.

طرق لتجنب اضطرابات الغدد الصماء في الأطعمة

1. اختر أدوات طهي أكثر أمانًا

اختر أواني الطهي المصنوعة من مواد أقل عرضة لتسرّب المواد الكيميائية الضارة إلى طعامك، تتضمن بعض الخيارات الأكثر أمانًا الفولاذ المقاوم للصدأ والحديد الزهر والسيراميك والزجاج، تجنب أواني الطهي غير اللاصقة ، حيث يمكنها إطلاق أبخرة ضارة في درجات حرارة عالية، غالبًا ما تبدأ هذه الطلاءات في التشقق بعد الاستخدام طويل المدى أيضًا، مما يزيد من خطر تناول هذه المواد المسببة للاضطراب.

2. استخدم أواني خشبية أو سيليكون

عند الطهي ، استخدم أواني مصنوعة من الخشب أو السيليكون بدلاً من البلاستيك ، خاصة عند تقليب أو قلب الطعام الساخن، قد تحتوي الأواني البلاستيكية على مواد كيميائية مثل BPA (bisphenol A) و phthalates ، والتي تُعرف بمضادات الغدد الصماء، هذان من أكثر العوامل المسببة لاضطرابات الغدد الصماء انتشارًا وضررًا .

3. كن حذرًا مع الأطعمة المعلبة

يمكن أن تكون الأطعمة المعلبة مصدرًا للتعرض للمواد الكيميائية المسببة لاضطرابات الغدد الصماء مثل بيسفينول أ (BPA)  وبيسفينول إس (BPS) الموجودة في بطانة بعض العلب، أظهرت أبحاث العلوم البيئية والتلوث أن تركيزات BPA  في البول زادت بعد تناول الأطعمة المعلبة. على وجه التحديد ، اختلفت تركيزات BPA في البول بشكل كبير بين استهلاك الأطعمة المعلبة والأطعمة الطازجة ، اختر الأطعمة الطازجة أو المجمدة بدلاً من الأطعمة المعلبة.

4. قلل من استخدام الميكروويف مع الحاويات البلاستيكية

يمكن أن يؤدي تسخين الطعام في أوعية بلاستيكية في الميكروويف إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة ، انقل الطعام إلى أطباق زجاجية آمنة للميكروويف، أو حتى أفضل من ذلك ، اختر استخدام الفرن أو المقلاة الهوائية لتحضير الأطعمة.

5. تجنب الأطعمة المعبأة والمعالجة

تأتي العديد من الأطعمة المعبأة والمعالجة في عبوات بلاستيكية أو أغلفة قد تحتوي على عوامل اختلال الغدد الصماء، في أي وقت يلامس البلاستيك الطعام ، اختر الأطعمة الكاملة والطازجة وقم بإعداد وجبات الطعام من الصفر قدر الإمكان.

6. اختيار الأطعمة العضوية والخالية من الهرمونات

تقل احتمالية احتواء الأطعمة العضوية على مبيدات الآفات والهرمونات الاصطناعية ، والتي يمكن أن تعمل كعوامل معطلة للغدد الصماء ، يمكن أن يؤدي اختيار اللحوم ومنتجات الألبان الخالية من الهرمونات إلى تقليل التعرض لمضادات الغدد الصماء المحتملة.

7. اغسل الفواكه والخضراوات

يمكن أن يساعد غسل الفواكه والخضروات في إزالة بقايا المبيدات الحشرية ، مما يقلل من تعرضك للمواد الكيميائية المحتملة المسببة لاضطرابات الغدد الصماء.

8. قم بتخزين الطعام بشكل صحيح

تجنب استخدام الحاويات البلاستيكية للتخزين طويل الأمد للأطعمة الحمضية أو الدهنية ، حيث يمكن أن تتسبب هذه الأطعمة في تسرب المواد الكيميائية من البلاستيك ، استخدم أوعية زجاجية أو فولاذية مقاومة للصدأ.

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