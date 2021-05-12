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إيلون ماسك يعترف: X قد يفشل

الأربعاء 23 أغسطس 2023 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيلون ماسك يعترف: X قد يفشل



وكالات / سما /

اعترف الملياردير الأمريكي إيلون موسك بأن استحواذه على منصة X "قد يفشل"، وهو اعتراف جاء في الوقت الذي واجه فيه غضبا جديدا بسبب قرار إزالة ميزة "الحظر" على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ماسك إن X (تويتر سابق) "قد تفشل"، مضيفا: "الحقيقة المحزنة هي أنه لا توجد شبكات اجتماعية رائعة في الوقت الحالي.. قد نفشل كما توقع الكثيرون، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتكون هناك شبكة اجتماعية واحدة على الأقل مميزة".

وأثار مالك X، الذي تقدر ثروته بنحو 225.5 مليار دولار، غضب المستخدمين يوم الجمعة الماضي عندما كشف أنه لن يسمح لهم بعد الآن بحظر الحسابات، إلا في حالة الرسائل المباشرة.

وجادل ماسك بأن ميزة الحظر "غير منطقية"، وقال إن المستخدمين سيضطرون إلى الاكتفاء بمجرد "تجاهل" الحسابات.

#إيلون ماسك #الحسابات #منصة X #تويتر #مواقع التواصل الاجتماعي #الحظر

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