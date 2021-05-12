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صعود غزة الرياضي والرباط وبيت حانون لدوري الاحتراف الجزئي

الأربعاء 23 أغسطس 2023 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صعود غزة الرياضي والرباط وبيت حانون لدوري الاحتراف الجزئي



غزة / سما /

توج نادي غزة الرياضي ببطولة دوري جوال والاتصالات 2023 للدرجة الممتازة بالمحافظات الجنوبية، عقب فوزه على الرباط، فيما حلّ بيت حانون الرياضي ثالثا، بانتصاره على الهلال، بصالة سعد صايل غرب مدينة غزة.

وحضر المباراتين عبد السلام هنية مساعد الأمين العام للمجلس الأعلى ونائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للكرة الطائرة، ومحمد أبو إشكيان رئيس نادي الرباط، وخالد شامية رئيس الاتحاد الأسبق، وإيهاب كحيل عضو الاتحاد، وسعد الله أبو عيطة الأمين العام المساعد للاتحاد، وجماهير غفيرة.

وتمكن غزة الرياضي من الفوز بثلاثة أشواط دون مقابل على الرباط، ليصعدا سويا لدوري الاحتراف الجزئي، إذ جاءت نتائج الأشواط الثلاثة بذات النتيجة (25-16).

وفي اللقاء الثاني تمكن بيت حانون الرياضي من انتزاع البطاقة الثالثة المؤهلة لدوري الاحتراف الجزئي، بفوزه على الهلال بثلاثة أشواط مقابل شوط، جاءت نتائجها على النحو التالي: (25-22)، (18-25)، (25-19)، (25-21).

وسلم هنية درع المركز الأول والميداليات الذهبية لنادي غزة الرياضي، وميداليات المركزين الثاني والثالث لناديي الرباط وبيت حانون الرياضي تواليا.

#نادي غزة الرياضي #الرباط #بيت حانون الرياضي #دوري الاحتراف الجزئي

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