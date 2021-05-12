  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

شباب الخليل خارج كأس الاتحاد الآسيوي

الأربعاء 23 أغسطس 2023 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شباب الخليل خارج كأس الاتحاد الآسيوي



الخليل / سما /

فضل نادي شباب الخليل في التأهل إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، بعد خسارته من أهلي حلب السوري بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وسجل أهلي حلب، هدف التقدم عن طريق لاعبه حسن دهان في الدقيقة 21، فيما نشط شباب الخليل سريعا، ونجح في إدراك التعادل عن طريق مهاجمه شاهر الطويل في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة 45، عاد اللاعب حسن دهان لتسجيل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه السوري.

وفي الشوط الثاني، حاول شباب الخليل العودة، لكن أهلي حلب حافظ على تقدمه لتنتهي المباراة بفوز الفريق السوري.

#شباب الخليل #كأس الاتحاد الآسيوي

الأكثر قراءة اليوم

تفاصيل جديدة عن "عملية عيلي"

حماس تتبنى عملية الخليل.. صحفي إسرائيلي يعلق

مجزرة في أبو سنان: 4 قتلى بجريمة إطلاق نار

بعد جلسة استمرت 3 ساعات.. هذا ما انتهى إليه اجتماع الكابينيت

وفاة أشهر إسرائيلي جند جواسيس داخل مصر

"إسرائيل" توجه رسالة للموجودين داخل خيمة "حزب الله" في مزارع شبعا

نتنياهو وغالانت يتجاهلان مطالب بن غفير التي تستهدف الفلسطينيين

الأخبار الرئيسية

مخطط مليون مستوطن بشمال الضفة: "مدن" ومناطق صناعية وقطارات ومطار

قناة عبرية تزعم : حماس وإيران تقفان خلف موجة العمليات الدامية في الضفة

قناة عبرية : وزير جيش الاحتلال يدرس تنفيذ هجوم ضد حماس

YemenShabab2021-05-12-807483

المقاومة بغزة تهدد "إسرائيل" برد مفاجئ وأكبر من المتوقع على أي عملية اغتيال

S1B9tPfa3_0_73_640_361_0_x-large

مجزرة في أبو سنان: 4 قتلى بجريمة إطلاق نار

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية