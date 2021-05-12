شباب الخليل خارج كأس الاتحاد الآسيوي

الخليل / سما /

فضل نادي شباب الخليل في التأهل إلى دور المجموعات لكأس الاتحاد الآسيوي، بعد خسارته من أهلي حلب السوري بنتيجة 2-1، اليوم الثلاثاء، على ستاد مدينة الملك فهد الرياضية بالطائف.

وسجل أهلي حلب، هدف التقدم عن طريق لاعبه حسن دهان في الدقيقة 21، فيما نشط شباب الخليل سريعا، ونجح في إدراك التعادل عن طريق مهاجمه شاهر الطويل في الدقيقة 26.

وقبل نهاية الشوط الأول، وفي الدقيقة 45، عاد اللاعب حسن دهان لتسجيل هدفه الشخصي الثاني له ولفريقه السوري.

وفي الشوط الثاني، حاول شباب الخليل العودة، لكن أهلي حلب حافظ على تقدمه لتنتهي المباراة بفوز الفريق السوري.