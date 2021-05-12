تأكيد غياب 4 لاعبين مؤثرين عن دوري الممتازة لمدة شهر

غزة / سما /

بات من حكم المؤكد غياب 4 لاعبين مؤثرين عن مباريات الجولات المقبلة من الدوري الممتاز ولمدة شهر تقريباً.

ويستعد المنتخب الأولمبي الفلسطيني لخوض مباراة ودية أمام منتخب الأردن يوم 31 أغسطس الجاري، تسبق انطلاق التصفيات الآسيوية التي يشارك فيها الفدائي يوم السادس من سبتمبر القادم.

وسيتأثر اتحاد خانيونس بغياب لاعبيه، خالد النبريص، وأحمد كلاب، بينما يغيب عن خدمات رفح، إبراهيم أبو عمير ومهند حسنين.

وسيغادر اللاعبون الأربعة غزة يوم 28 أغسطس الجاري، وهو ما يعني أنهم سيخوضون مباريات الجولة الثالثة من الدوري، وغيابهم من الجولة الرابعة حتى موعد عودتهم بعد نهاية التصفيات الآسيوية.

وسيؤثر غياب اللاعبين الأربعة عن أنديتهم خاصة أنهم من الركائز الاساسية لفريقي اتحاد خانيونس وخدمات رفح الساعين للمنافسة على الدوري الممتاز هذا الموسم.