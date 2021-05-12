قناة عبرية تزعم : حماس وإيران تقفان خلف موجة العمليات الدامية في الضفة

القدس المحتلة / سما /

ذكرت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، أن حماس وإيران تفقان خلف موجة العمليات الدامية التي تجتاح الضفة الغربية.

وقال المراسل العسكري للقناة 12 العبرية، نير دفوري، إن حماس وإيران هما من يوجه منفذي العمليات ضد جنود الجيش والمستوطنين.

وأوضح دفوري أنه وفي نهاية اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" يوم أمس تقرر أن تقوم إسرائيل باستهداف مرسلي وموجّهِي منفذي العمليات.

وأشار المراسل العسكري إلى الرد كان في اجتماع "الكابينت" يوم أمس، غامضًا ولم يتم تقديم تفاصيل عملية، متى ومن سيتم استهدافهم.

وتابع: "قد لا نرى رد فعل في الضفة الغربية، بل في أماكن أخرى حتى لو على حساب الدخول في جولة تصعيد في ساحة أخرى غير الضفة".