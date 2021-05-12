الاحتلال يفتح تحقيقًا في تعمد قواته إصابة شاب أعزل في نابلس

رام الله / سما /

فتحت الشرطة العسكرية الإسرائيلية، تحقيقًا في ظروف إصابة الشاب الفلسطيني عميد بني شمسة خلال اقتحام قواتها لبلدة بيتا جنوب نابلس أول أمس.

وبحسب صحيفة هآرتس العبرية، فإن التحقيقات ستركز على أسباب إطلاق النار رغم أن بني شمسة كان أعزلاً ولا يحمل أي شيء عندما تعرض لرصاص قناص أصابه في رأسه ما أدى لإصابته بجروح خرجة.

وبني شمسة أب لثلاثة أطفال ويبلغ من العمر 33 عامًا.

وقال سعيد، شقيق بني شمسة، للصحيفة العبرية، إن شقيقه كان متواجدًا في المنطقة لأنه يعمل في مكان قريب، وأخبره الشهود بأن شقيقه نزل من مركبته لمساعدة شاب جريح قبل أن يتم إطلاق النار عليه.

ويظهر مقطع فيديو نشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي تعمد جنود الاحتلال لارتكاب جريمة اعدام ميداني بحق الشاب بني شمسة بقنصه في رأسه بدون أي سبب.