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الاحتلال يعتقل شابين من العيسوية ويغلق مدخلها

الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT



القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، شابين من بلدة العيسوية شمال مدينة القدس المحتلة، وأغلقت مدخلها.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين آدم القواسمي، وفتحي أبو رميلة، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال أغلقت مدخل البلدة بشكل مفاجئ، ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، ما أدى إلى عرقلة حركة تنقل المواطنين.

وفي السياق، اقتحمت أعداد كبيرة من قوات الاحتلال مخيم شعفاط، وسيرت آلياتها، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

#الاحتلال

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