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تييري هنري مدربا جديدا لمنتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024

الأربعاء 23 أغسطس 2023 09:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تييري هنري مدربا جديدا لمنتخب فرنسا في أولمبياد باريس 2024



وكالات / سما /

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أمس الاثنين أنه تم تعيين النجم السابق تييري هنري المتوج بمونديال 1998 مدربا لمنتخب تحت 21 عاما حتى عام 2025.

وحظي هنري بالإجماع من خلال موافقة جميع أعضاء المجلس التنفيذي في الاتحاد الفرنسي بتعيينه خلفا لسيلفان ريبول.

وسيقود النجم السابق لأرسنال منتخب فرنسا في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، ليحل محل سيلفان ريبول الذي أُقيل بعد الخروج المبكر من بطولة أوروبا تحت 21 عاما هذا العام.​

وسينضم جيرالد باتيكل (المدرب السابق لأنجيه) إلى طاقم هنري التدريبي مدربا مساعدا.

وسيعود هنري (البالغ 46 عاما) إلى عالم التدريب بعد أن ترك منصبه مدربا مساعدا لمدرب منتخب بلجيكا بعد مونديال قطر 2022.

#تييري هنري #منتخب فرنسا #أولمبياد باريس

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