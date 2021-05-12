ساعات حاسمة في ملف علاقة برشلونة بكانسيلو

رام الله / سما /

يقترب نادي برشلونة من حسم صفقة النجم البرتغالي لنادي مانشستر سيتي جواو كانسيلو.

وكانت تقارير كتالونية قد أشارت في وقتٍ سابق إلى أن كانسيلو يُمثل الخيار المُفضل لتشافي لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية فإن برشلونة يقترب من إتمام صفقته الخامسة هذا الموسم بعد كل من إينيجو مارتينيز وإيلكاي جوندوجان وأوريول روميو وفيتور روكي.

وذكرت الصحيفة أن من الصعب تسجيل كانسيلو في سجلات برشلونة قبل مُباراة فياريال في الدوري الإسباني يوم الأحد المُقبل، ولكن يُمكن أن يُشارك في لقاء أوساسونا يوم الأحد المُوافق 3 سبتمبر.

وأكد التقرير على أن برشلونة ومانشستر سيتي توصلا لاتفاقٍ بشأن كانسيلو، حيث ستكون الصفقة عبارة عن عقد إعارة مع إمكانية الشراء بقيمة 30 مليون يورو بناءً على مُشاركاته مع برشلونة.

ووصفت الصحيفة الكتالونية الساعات القليلة المُقبلة بـ “الحاسمة” في الصفقة التي ستُعزز إمكانيات برشلونة على الرواق الأيمن والأيسر على حد السواء.

ويبلغ كانسيلو من العُمر 29 سنة، ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيمن، وينتهي تعاقده مع السيتي في يونيو 2027.